Кредиторы утвердили «мировое» с ООО «Аэропорт “Березники”»

Напомним, 17 марта арбитражный суд Пермского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Аэропорт «Березники». Заявление о признании должника банкротом в мае прошлого года подала межрайонная ИФНС № 11. Регулярное авиасообщение с Березниками было закрыто еще в 2003 году из-за убыточности. Муниципальное авиапредприятие Березников обанкротилось. Имущественный комплекс аэропорта был передан на баланс края и перед кризисом 2008 года приватизирован. В марте 2008 года его выкупил депутат заксобрания Пермского края Александр Флегинский за 61,7 млн руб. В настоящее время аэропорт не сертифицирован для приема самолетов. В имущественный комплекс входят аэровокзал пропускной способностью 50 человек в час, здание управления, котельная, склад, автобаза и ремонтные мастерские. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 1500 м.



В материалах суда также указывается, что стоимость имущества аэропорта «Березники» составляет 36,3 млн руб., и эта сумма соответствует рыночной стоимости. Дебиторская задолженность должника — 875 тыс. руб.