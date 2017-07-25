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11:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Кредиторы утвердили «мировое» с ООО «Аэропорт “Березники”»

Конкурсный управляющий ООО «Аэропорт “Березники”» Яна Вебер сообщила о том, что 18 июля кредиторы общества большинством голосов приняли решение утвердить мировое соглашение с обществом.

Источник: Reuters

Против «мирового» проголосовал налоговый орган (42,46% голосов). Согласно тексту соглашения, выплаты кредиторам должны начаться уже в июле текущего года. Всего должнику предстоит выплатить 5,69 млн руб.

Согласно реестру, в числе кредиторов ООО «Аэропорт Березники» значатся Межрайонная ИФНС России № 11 по Пермскому краю (требование — 2,12 млн руб.), ООО «Панорама» (100 тыс. руб.) и Александр Флегинский (2,77 млн руб.).

Напомним, 17 марта арбитражный суд Пермского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Аэропорт «Березники». Заявление о признании должника банкротом в мае прошлого года подала межрайонная ИФНС № 11. Регулярное авиасообщение с Березниками было закрыто еще в 2003 году из-за убыточности. Муниципальное авиапредприятие Березников обанкротилось. Имущественный комплекс аэропорта был передан на баланс края и перед кризисом 2008 года приватизирован. В марте 2008 года его выкупил депутат заксобрания Пермского края Александр Флегинский за 61,7 млн руб. В настоящее время аэропорт не сертифицирован для приема самолетов. В имущественный комплекс входят аэровокзал пропускной способностью 50 человек в час, здание управления, котельная, склад, автобаза и ремонтные мастерские. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 1500 м.

В материалах суда также указывается, что стоимость имущества аэропорта «Березники» составляет 36,3 млн руб., и эта сумма соответствует рыночной стоимости. Дебиторская задолженность должника — 875 тыс. руб.

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