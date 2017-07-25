Кредиторы утвердили «мировое» с ООО «Аэропорт “Березники”»
Конкурсный управляющий ООО «Аэропорт “Березники”» Яна Вебер сообщила о том, что 18 июля кредиторы общества большинством голосов приняли решение утвердить мировое соглашение с обществом.
Конкурсный управляющий ООО «Аэропорт “Березники”» Яна Вебер сообщила о том, что 18 июля кредиторы общества большинством голосов приняли решение утвердить мировое соглашение с обществом.
Против «мирового» проголосовал налоговый орган (42,46% голосов). Согласно тексту соглашения, выплаты кредиторам должны начаться уже в июле текущего года. Всего должнику предстоит выплатить 5,69 млн руб.
Согласно реестру, в числе кредиторов ООО «Аэропорт Березники» значатся Межрайонная ИФНС России № 11 по Пермскому краю (требование — 2,12 млн руб.), ООО «Панорама» (100 тыс. руб.) и Александр Флегинский (2,77 млн руб.).
Напомним, 17 марта арбитражный суд Пермского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Аэропорт «Березники». Заявление о признании должника банкротом в мае прошлого года подала межрайонная ИФНС № 11. Регулярное авиасообщение с Березниками было закрыто еще в 2003 году
В материалах суда также указывается, что стоимость имущества аэропорта «Березники» составляет 36,3 млн руб., и эта сумма соответствует рыночной стоимости. Дебиторская задолженность должника — 875 тыс. руб.