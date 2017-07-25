Работающие пенсионеры с августа получат прибавку в размере около 200 рублей
Ее размер зависит от уровня зарплаты пенсионера в 2016 году.
Ее размер зависит от уровня зарплаты пенсионера в 2016 году.
В августе работающие пенсионеры получат пенсии с учетом перерасчета за труд в 2016 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации Пенсионного фонда России, в следующем месяце работавшие в прошлом году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.
«Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей», — сообщили в ведомстве.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели пособий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.
Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, добавили в ПФР.