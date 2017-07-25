Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Порошенко пригрозил Кремлю
Как использовать для хранения место вокруг окна
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову пришлось бежать из России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: В Киеве сказали о потерях ВСУ после "адской" ночи в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12:02 (мск), источник: dostup1.ru

Работающие пенсионеры с августа получат прибавку в размере около 200 рублей

Ее размер зависит от уровня зарплаты пенсионера в 2016 году.

В августе работающие пенсионеры получат пенсии с учетом перерасчета за труд в 2016 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Пенсионного фонда России, в следующем месяце работавшие в прошлом году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.

«Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей», — сообщили в ведомстве.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели пособий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, добавили в ПФР.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Челябинской области в августе изменится расписание нескольких пригородных поездов
Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными
Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь