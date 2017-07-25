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12:08 (мск), источник: Вести - Пермь

На улице Островского изменилась схема движения

Теперь дорога на участке этой улицы четырехполосная.

На улице Островского изменилась схема движения. Теперь от Тихой до Революции вместо прежних трех полос для движения — четыре, по две на каждую сторону. Как пояснили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» такое решение приняли для увеличения пропускной способности улицы Островского в районе перекрестка с улицей Пушкина. Дорожники заасфальтировали обочины по временной схеме и нанесли новую желтую разметку.

Из-за ремонта Северной дамбы и работ на улице Пушкина в краевой столице значительно увеличилось количество автомобильных пробок. Движение затруднено не только в часы пик, но и в течение всего дня.

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