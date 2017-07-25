На улице Островского изменилась схема движения
Теперь дорога на участке этой улицы четырехполосная.
Теперь дорога на участке этой улицы четырехполосная.
На улице Островского изменилась схема движения. Теперь от Тихой до Революции вместо прежних трех полос для движения — четыре, по две на каждую сторону. Как пояснили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» такое решение приняли для увеличения пропускной способности улицы Островского в районе перекрестка с улицей Пушкина. Дорожники заасфальтировали обочины по временной схеме и нанесли новую желтую разметку.