На улице Островского изменилась схема движения. Теперь от Тихой до Революции вместо прежних трех полос для движения — четыре, по две на каждую сторону. Как пояснили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» такое решение приняли для увеличения пропускной способности улицы Островского в районе перекрестка с улицей Пушкина. Дорожники заасфальтировали обочины по временной схеме и нанесли новую желтую разметку.