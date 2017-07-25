На 2 млрд рублей «наведут красоту» и благоустроят городские территории на Кубани

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодар, 25 июля, KrasnodarMedia.

Краснодарский край получит до 2 млрд рублей на благоустройство территорий. Об этом стало известно в ходе Всероссийского форума «Городская среда», который прошел вчера в краснодарском выставочном центре «Экспоград Юг» с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня, полпреда президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В проект благоустройства включены муниципалитеты с населением от тысячи человек, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу отделения партии «Единая Россия» в Краснодарском крае.

«На реализацию проекта по благоустройству территорий в целом потратят 40 млрд рублей — с учетом софинансирования регионов. Краснодарский край получит до 2 млрд рублей. Сочи в программу не включили. Уже сейчас по краю создают локальные проекты благоустройства территорий, и жителей Кубани призывают участвовать в их разработке.