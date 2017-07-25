На 2 млрд рублей «наведут красоту» и благоустроят городские территории на Кубани
В порядок приведут территории в муниципалитетах с населением свыше одной тысячи человек.
В порядок приведут территории в муниципалитетах с населением свыше одной тысячи человек.
Краснодар, 25 июля, KrasnodarMedia.
Краснодарский край получит до 2 млрд рублей на благоустройство территорий. Об этом стало известно в ходе Всероссийского форума «Городская среда», который прошел вчера в краснодарском выставочном центре «Экспоград Юг» с участием
«На реализацию проекта по благоустройству территорий в целом потратят 40 млрд рублей — с учетом софинансирования регионов. Краснодарский край получит до 2 млрд рублей. Сочи в программу не включили. Уже сейчас по краю создают локальные проекты благоустройства территорий, и жителей Кубани призывают участвовать в их разработке.
«Мы хотим, чтобы жители в любом районе Краснодарского края чувствовали себя как дома, и это касается и инфраструктуры, и благоустройства вцелом. Предложения ждем от жителей», — сообщила журналистам телеканала «Россия. Кубань» депутат Государственной думы от Краснодарского края Светлана Бессараб, — сообщает