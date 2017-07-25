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12:14 (мск), источник: ЕАН

Уральцы погрязли в новых «кредитных» долгах

На Урале резко растет количество выдаваемых банками кредитных карт.

Источник: Reuters

По данным Национального бюро кредитных историй, только на Среднем Урале в первой половине 2017 года было выдано свыше 70 тыс.кредиток. Это на 34,6% больше, чем в январе-июне прошлого года.

В Челябинской области количество выданных кредиток в первой половине этого года превысило 72 тыс. штук, увеличившись на 49,4%.

В Пермском крае было выдано почти 49 тыс. карт (рост 41,4%), в Зауралье — 14 тыс.карт (рост 40,7%). В Тюменской области за полгода банки оформили более 34 тыс. кредитов (рост 33,8%), практически аналогичные показатели и в ХМАО. На соседнем Ямале рост оказался не столь значительным — 8%, жители округа в январе-июне оформили 8 тыс. кредиток.

«Первое полугодие 2017 года было отмечено серьезным увеличением количества выданных необеспеченных розничных кредитов, в том числе, и новых кредитных карт. Данный рост обусловлен, прежде всего, относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Он отмечает, что активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки.

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