Уральцы погрязли в новых «кредитных» долгах

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По данным Национального бюро кредитных историй, только на Среднем Урале в первой половине 2017 года было выдано свыше 70 тыс.кредиток. Это на 34,6% больше, чем в январе-июне прошлого года.

В Челябинской области количество выданных кредиток в первой половине этого года превысило 72 тыс. штук, увеличившись на 49,4%.

В Пермском крае было выдано почти 49 тыс. карт (рост 41,4%), в Зауралье — 14 тыс.карт (рост 40,7%). В Тюменской области за полгода банки оформили более 34 тыс. кредитов (рост 33,8%), практически аналогичные показатели и в ХМАО. На соседнем Ямале рост оказался не столь значительным — 8%, жители округа в январе-июне оформили 8 тыс. кредиток.

«Первое полугодие 2017 года было отмечено серьезным увеличением количества выданных необеспеченных розничных кредитов, в том числе, и новых кредитных карт. Данный рост обусловлен, прежде всего, относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.