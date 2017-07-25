Уральцы погрязли в новых «кредитных» долгах
На Урале резко растет количество выдаваемых банками кредитных карт.
На Урале резко растет количество выдаваемых банками кредитных карт.
По данным Национального бюро кредитных историй, только на Среднем Урале в первой половине 2017 года было выдано свыше 70 тыс.кредиток. Это на 34,6% больше, чем в
В Челябинской области количество выданных кредиток в первой половине этого года превысило 72 тыс. штук, увеличившись на 49,4%.
В Пермском крае было выдано почти 49 тыс. карт (рост 41,4%), в Зауралье — 14 тыс.карт (рост 40,7%). В Тюменской области за полгода банки оформили более 34 тыс. кредитов (рост 33,8%), практически аналогичные показатели и в ХМАО. На соседнем Ямале рост оказался не столь значительным — 8%, жители округа в
«Первое полугодие 2017 года было отмечено серьезным увеличением количества выданных необеспеченных розничных кредитов, в том числе, и новых кредитных карт. Данный рост обусловлен, прежде всего, относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Он отмечает, что активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки.