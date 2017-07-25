Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение

«Данная сделка является первым опытом сотрудничества Банка с ведущим угольным предприятием Дальнего Востока, расположенным на Сахалине, и отражает одно из приоритетных направлений развития корпоративного бизнеса — расширение присутствия в Сибирском регионе», — отмечает директор представительства Банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске Павел Лосев.
Мы надеемся на дальнейшее продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Восточной Горнорудной Компанией, в том числе и по другим перспективным проектам.
Павел ЛосевДиректор представительства Банка “Санкт-Петербург” в Новосибирске
«Мы рады установлению партнерских отношений с Банком “Санкт-Петербург” и надеемся на углубление взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшее участие банка в наших проектах по развитию инфраструктуры и производственной базы нашего бизнеса», — прокомментировал вице-президент по финансам ООО ВГК Станислав Площенко.