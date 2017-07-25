Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: В Киеве сказали о потерях ВСУ после "адской" ночи в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Политические битвы
13:34 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

VI международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем в сентябре

О своем участие заявили делегаций из разных стран и регионов России.

Источник: Аргументы и факты

VI международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 16 сентября, сообщает правительство Нижегородской области.

Участие в мероприятиях примут более полусотни делегаций из разных стран мира и регионов России. Как заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, главным результатом бизнес-саммита будет «не впечатляющая статистика по количеству делегаций и подписанных соглашений, а создание реальных рабочих мест для нижегородцев с достойным уровнем оплаты». В правительстве отмечают, что большинство участников саммита заинтересованы в сотрудничестве с Нижегородской областью в сфере промышленности.

«В частности, делегация Королевства Нидерланды во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды госпожой Рене Джонс-Бос планирует обсудить взаимодействие в сфере судостроения и транспорта, — сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. — Представители Нидерландов встретятся с представителями областного судостроения. Кроме того, голландцы заинтересованы в расширении научно-образовательного сотрудничества с Волжским госуниверситетом водного транспорта, поэтому члены делегации посетят этот вуз».

Кроме того, делегация Японии во главе с директором департамента международных связей, бизнеса и туризма префектуры Мияги Йошиюки Такасаго планирует презентовать на саммите туристический потенциал префектуры Мияги. Японцы проведут ряд переговоров с нижегородскими компаниями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Забыли закрыть иллюминаторы». Крупнейшие катастрофы на воде в истории России
Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров
Банк «Югра» потребовал признать решения ЦБ незаконными
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь