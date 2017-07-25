VI международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем в сентябре
О своем участие заявили делегаций из разных стран и регионов России.
О своем участие заявили делегаций из разных стран и регионов России.
VI международный
Участие в мероприятиях примут более полусотни делегаций из разных стран мира и регионов России. Как заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, главным результатом
«В частности, делегация Королевства Нидерланды во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды госпожой Рене
Кроме того, делегация Японии во главе с директором департамента международных связей, бизнеса и туризма префектуры Мияги Йошиюки Такасаго планирует презентовать на саммите туристический потенциал префектуры Мияги. Японцы проведут ряд переговоров с нижегородскими компаниями.