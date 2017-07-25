VI международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем в сентябре

Источник: Аргументы и факты

VI международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 16 сентября, сообщает правительство Нижегородской области.

Участие в мероприятиях примут более полусотни делегаций из разных стран мира и регионов России. Как заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, главным результатом бизнес-саммита будет «не впечатляющая статистика по количеству делегаций и подписанных соглашений, а создание реальных рабочих мест для нижегородцев с достойным уровнем оплаты». В правительстве отмечают, что большинство участников саммита заинтересованы в сотрудничестве с Нижегородской областью в сфере промышленности.

«В частности, делегация Королевства Нидерланды во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды госпожой Рене Джонс-Бос планирует обсудить взаимодействие в сфере судостроения и транспорта, — сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. — Представители Нидерландов встретятся с представителями областного судостроения. Кроме того, голландцы заинтересованы в расширении научно-образовательного сотрудничества с Волжским госуниверситетом водного транспорта, поэтому члены делегации посетят этот вуз».