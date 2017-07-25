Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Фото взрослых дочек Агутина произвело фурор в Сети
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Землетрясение в Эгейском море
12:52 (мск), источник: Publika.md

В Смоленской области уничтожили 82 тонны молдавских яблок

Более 80 тонн яблок из Молдовы уничтожили в России. После измельчения, продукцию закопали на полигоне в Смоленской области.

Источник: Publika.md

Как сообщил Россельхознадзор, груз из Молдовы следовал без фитосанитарных документов, кроме того, на некоторых плодах не было маркировочных этикеток.

Две недели назад в Брянской области не пропустили почти семь тонн молдавских абрикос. Инспекторы обнаружили в них огнёвок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными
Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь