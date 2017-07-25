В Смоленской области уничтожили 82 тонны молдавских яблок
Более 80 тонн яблок из Молдовы уничтожили в России. После измельчения, продукцию закопали на полигоне в Смоленской области.
Более 80 тонн яблок из Молдовы уничтожили в России. После измельчения, продукцию закопали на полигоне в Смоленской области.
Как сообщил Россельхознадзор, груз из Молдовы следовал без фитосанитарных документов, кроме того, на некоторых плодах не было маркировочных этикеток.
Две недели назад в Брянской области не пропустили почти семь тонн молдавских абрикос. Инспекторы обнаружили в них огнёвок.