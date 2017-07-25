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13:37 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на День города потратили 11,2 миллиона

Директор департамента культуры Омска Владимир Шалак утверждает, что эта сумма была меньше, чем в прошлые годы.

Сегодня, 25 июля, директор департамента культуры Владимир Шалак озвучил сумму затрат на празднование 301-летия Омска. По его словам, потратили 11,2 миллиона рублей, вся сумма прошла через торги.

Глава ведомства утверждает — потрачено было меньше, чем в прошлые годы. На чем удалось сэкономить, чиновник не раскрыл.

Владимир Шалак, директор департамента культуры Омска:

 — 11,2 миллиона было потрачено на День города. Мы потратили на торжество меньше, чем в предыдущие годы. Нам не стыдно говорить, какой у нас бюджет. Это не наша вина, это наша беда. Но мы честно говорим, как есть. Все деньги прошли через торги.

Отметим, что в этом году День города пройдет 5 августа.

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