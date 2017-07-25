В Омске на День города потратили 11,2 миллиона

— 11,2 миллиона было потрачено на День города. Мы потратили на торжество меньше, чем в предыдущие годы. Нам не стыдно говорить, какой у нас бюджет. Это не наша вина, это наша беда. Но мы честно говорим, как есть. Все деньги прошли через торги.