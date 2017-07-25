Откроют ли Северную дамбу в Перми к 1 августа?

«Открытие движения по Северной дамбе для автотранспорта запланировано на 1 августа. На данный момент подрядчик завершил работы по замене подземных коммуникаций, в том числе ливневой канализации. Ведётся восстановление мест проведения раскопок. После чего будет уложен нижний слой асфальта. Параллельно строители ведут укладку рельсошпальной решетки. Рельсы уложены на протяжении 300 метров, что составляет 40% от их протяженности.