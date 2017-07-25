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13:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

Откроют ли Северную дамбу в Перми к 1 августа?

Чиновники обещали открыть к 1 августа движение по Северной дамбе. Успевают ли рабочие доделать дорогу?

Отвечает главный инженер МКУ «Пермблагоустрйоство» Матвей Чувашов:

«Открытие движения по Северной дамбе для автотранспорта запланировано на 1 августа. На данный момент подрядчик завершил работы по замене подземных коммуникаций, в том числе ливневой канализации. Ведётся восстановление мест проведения раскопок. После чего будет уложен нижний слой асфальта. Параллельно строители ведут укладку рельсошпальной решетки. Рельсы уложены на протяжении 300 метров, что составляет 40% от их протяженности.

На втором этапе, который продлится до 1 сентября, планируется завершить устройство трамвайных путей, уложить верхний слой асфальтового покрытия, обустроить сети наружного освещения, а также выполнить работы по продлению полосы, предназначенной для поворота на улицу Крупской. На третьем этапе уложат плиты трамвайных путей, установят пешеходные ограждения и благоустроят тротуары. Срок окончания всех работ — сентябрь 2017 года.

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