В Омской области начинают выплачивать компенсации крестьянам, у которых из-за чумы изъяли свиней
Тем, кто выдал свиней живыми, заплатят 133 рубля за килограмм. Свиные туши стоят дороже — по 186 рублей за килограмм убойного веса.
Тем, кто выдал свиней живыми, заплатят 133 рубля за килограмм. Свиные туши стоят дороже — по 186 рублей за килограмм убойного веса.
Уже 5 августа первым крестьянским хозяйствам, пострадавшим от африканской чумы свиней, начнут выплачивать компенсации. Об этом заявил сегодня на брифинге
Как передаёт корреспондент Om1.ru, крестьяне, сдавшие ветеринарным службам свиные туши, получат больше своих земляков, у которых изъяли живых свиней.
Андрей Новосёлов, первый заместитель председателя правительства Омской области:
— Мы посчитали среднюю арифметическую стоимость. У хряка дешёвое мясо, дороже у свиноматки, еще дороже поросята. Рыночная стоимость свинины — 133 рубля за килограмм живого веса. Убойный вес — 186 рублей. Цена более чем достаточная. В течение снятия карантина население деньги получит.
Первыми могут приходить за компенсациями жители деревни Верблюжье в Саргатском районе. Именно там впервые в регионе выявили африканскую чуму свиней. К настоящему моменту карантин там уже сняли, выплаты сельчане начнут получать 5 августа.
С сегодняшнего числа вводится карантин в Красноярке и в Нижней Ильинке. К настоящему моменту болезнь охватила девять населённых пунктов в четырёх районах. Уже уничтожено 3500 свиней — это 192 тонны живого веса. Но цифра с каждым днём растёт.
Новосёлов подчеркнул: хозяева, которые попробуют вывезти из очага заражения мясо зарезанных свиней, компенсации не получат.