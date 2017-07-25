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13:51 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области начинают выплачивать компенсации крестьянам, у которых из-за чумы изъяли свиней

Тем, кто выдал свиней живыми, заплатят 133 рубля за килограмм. Свиные туши стоят дороже — по 186 рублей за килограмм убойного веса.

Источник: Om1.ru

Уже 5 августа первым крестьянским хозяйствам, пострадавшим от африканской чумы свиней, начнут выплачивать компенсации. Об этом заявил сегодня на брифинге вице-губернатор Омской области Андрей Новосёлов. Величину компенсации правительство рассчитывало с учётом рыночных цен.

Как передаёт корреспондент Om1.ru, крестьяне, сдавшие ветеринарным службам свиные туши, получат больше своих земляков, у которых изъяли живых свиней.

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Андрей Новосёлов, первый заместитель председателя правительства Омской области:

 — Мы посчитали среднюю арифметическую стоимость. У хряка дешёвое мясо, дороже у свиноматки, еще дороже поросята. Рыночная стоимость свинины — 133 рубля за килограмм живого веса. Убойный вес — 186 рублей. Цена более чем достаточная. В течение снятия карантина население деньги получит.

Первыми могут приходить за компенсациями жители деревни Верблюжье в Саргатском районе. Именно там впервые в регионе выявили африканскую чуму свиней. К настоящему моменту карантин там уже сняли, выплаты сельчане начнут получать 5 августа.

С сегодняшнего числа вводится карантин в Красноярке и в Нижней Ильинке. К настоящему моменту болезнь охватила девять населённых пунктов в четырёх районах. Уже уничтожено 3500 свиней — это 192 тонны живого веса. Но цифра с каждым днём растёт.

Новосёлов подчеркнул: хозяева, которые попробуют вывезти из очага заражения мясо зарезанных свиней, компенсации не получат.

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В Омской области начинают выплачивать компенсации крестьянам, у которых из-за чумы изъяли свиней
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