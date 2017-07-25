В Уфе снизилась численность безработных

По последней информации службы занятости, в столице республики насчитывается свыше 5,2 тысячи безработных. Всего на учете в службе занятости состоят около шести тысяч уфимцев.

Уровень регистрируемой безработицы в Уфе также продолжает снижаться и составляет на данный момент 0,88 процента.

Число вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, растет: с 11,3 тысячи в начале года до 20,3 тысячи к настоящему времени.