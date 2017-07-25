В Молдове подорожают бензин и дизтопливо

Источник: Actualitati.md

Так, максимальная розничная цена бензина Premium-95 составит 16,52 за литр, а дизельного топлива — 14,20 лея за литр. В предыдущие две недели, с 12 по 25 июля 2017, максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 16,32 и 13,98 лея за литр, соответственно.

В среднем, на ближайшие две недели бензин подорожает на 20 банов за литр, или на 1,2%, а дизтопливо вырастет в цене в среднем на 22 бана за литр, или примерно на 1,6%.