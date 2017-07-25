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14:11 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове подорожают бензин и дизтопливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на горючее, которые будут действовать ближайшие 2 недели, с 26 июля по 8 августа 2017 года.

Источник: Actualitati.md

Так, максимальная розничная цена бензина Premium-95 составит 16,52 за литр, а дизельного топлива — 14,20 лея за литр. В предыдущие две недели, с 12 по 25 июля 2017, максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 16,32 и 13,98 лея за литр, соответственно.

В среднем, на ближайшие две недели бензин подорожает на 20 банов за литр, или на 1,2%, а дизтопливо вырастет в цене в среднем на 22 бана за литр, или примерно на 1,6%.

НАРЭ устанавливает максимальные цены на бензин и дизельное топливо каждые две недели. Что касается сжиженного газа, его стоимость устанавливают сами операторы рынка.

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