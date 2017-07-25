Вице-губернатор Новоселов: «Подорожания свинины в Омской области не будет»
Первый заместитель губернатора заверил, что дефицита свинины в Омской области не ожидается.
Первый заместитель губернатора заверил, что дефицита свинины в Омской области не ожидается.
Несмотря на африканскую чуму свиней, которая полыхает по Омской области, цены на свинину не изменятся в большую сторону. Об этом сегодня, 25 июля, заявил первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов.
Сейчас очаги заражения зафиксированы в 9 поселениях 5 районов Омской области, уже отчуждено более 3 500 голов свиней, около 192 тонн живого веса, но цифра постоянно растет. Тем не менее, по мнению властей, на состояние экономики региона это никак не повлияет.
Андрей Новосёлов, первый заместитель председателя правительства Омской области:
— У нас в области есть порядка 5 мощных предприятий, в которых поголовье свиней основное. У всех этих комплексов высокая степень защиты. Так вот именно они рынок регулируют. Все остальное, как правило, для внутреннего пользования, ну
Андрей Новосёлов, первый заместитель председателя правительства Омской области:
— Крупные свиноводческие комплексы ужесточили меры, хотя и до этого меры были серьнзными. Люди приходят на работу, переодеваются, моются, они не могут приносить с собой еду, им ее привозят и кормят. Также люди, работающие в комплексах, не имею прав у себя дома держать животных, чтобы нечаянно не принести с собой заразу.
Таким образом, системный биологический контроль ввели на таких предприятиях, как ООО «Руском-Агро», АО «Омский бекон», КФХ «Люфт», АО ПК «ОША», ООО «Свинокомплекс «Ударный».