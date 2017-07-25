Вице-губернатор Новоселов: «Подорожания свинины в Омской области не будет»

Несмотря на африканскую чуму свиней, которая полыхает по Омской области, цены на свинину не изменятся в большую сторону. Об этом сегодня, 25 июля, заявил первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов.

Сейчас очаги заражения зафиксированы в 9 поселениях 5 районов Омской области, уже отчуждено более 3 500 голов свиней, около 192 тонн живого веса, но цифра постоянно растет. Тем не менее, по мнению властей, на состояние экономики региона это никак не повлияет.

Андрей Новосёлов, первый заместитель председателя правительства Омской области:

— У нас в области есть порядка 5 мощных предприятий, в которых поголовье свиней основное. У всех этих комплексов высокая степень защиты. Так вот именно они рынок регулируют. Все остальное, как правило, для внутреннего пользования, ну где-то на рынок немного выбрасывалось. А на сегодняшний день рынок регулирует ООО «Руском-Агро», это Лузинский свинокомплекс, это навскидку, они цену держат. Подорожания свинины не будет, дефицита не будет. У нас сейчас в области около 600 тысяч голов, а уничтожено пока 3 500 тысяч. Это капля в море.

Вице-губернатор заверил, что чума не угрожает крупным свиноводческим комплексам. Для недопущения очагов африканской чумы свиней на предприятиях, где и раньше строго соблюдались профилактические нормы, меры еще больше ужесточили.

Андрей Новосёлов, первый заместитель председателя правительства Омской области:

— Крупные свиноводческие комплексы ужесточили меры, хотя и до этого меры были серьнзными. Люди приходят на работу, переодеваются, моются, они не могут приносить с собой еду, им ее привозят и кормят. Также люди, работающие в комплексах, не имею прав у себя дома держать животных, чтобы нечаянно не принести с собой заразу.