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14:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ветхий квартал в Советском районе Воронежа отправят под снос

Застроят участок, ограниченный улицами Конструкторов, Крымская, Пирогова.

Воронежские власти отправят под снос ветхий квартал в Коминтерновском районе Воронежа. Под застройку отдадут участок, ограниченный улицами Конструкторов, Крымская, Пирогова. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии во вторник, 25 июля.

И.о. руководителя строительной политики Владимир Пешков подписал документ в понедельник, 24 июля. Ориентировочная площадь участка — 1,6 га. Власти планируют снести пять жилых домов на улице Пирогова и четыре жилых на улице Конструкторов, а также одно административное здание на улице Конструкторов.

Администрация Воронежа нашла инвестора для застройки квартала, ограниченного улицами Конструкторов, Крымская и Пирогова в ноябре 2015 года. Аукцион на право развития застроенной территории площадью 3,1 га выиграла компания ООО «РемСтрой». По графику застройки квартала инвестор должен будет переселить жильцов ветхих домов к августу 2017 года.

Решение приняли в рамках муниципальной программы «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж». В начале июня по этой программе начался снос аварийного жилья на улице Волгодонская. Тогда же власти объявили о сносе ветхого квартала в Коминтерновском районе Воронежа. Под застройку отдадут участок, ограниченный улицами Машиностроителей, Загородная, Подклетная и Керамическая.

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