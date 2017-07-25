Ветхий квартал в Советском районе Воронежа отправят под снос

Воронежские власти отправят под снос ветхий квартал в Коминтерновском районе Воронежа. Под застройку отдадут участок, ограниченный улицами Конструкторов, Крымская, Пирогова. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии во вторник, 25 июля.

И.о. руководителя строительной политики Владимир Пешков подписал документ в понедельник, 24 июля. Ориентировочная площадь участка — 1,6 га. Власти планируют снести пять жилых домов на улице Пирогова и четыре жилых на улице Конструкторов, а также одно административное здание на улице Конструкторов.

Администрация Воронежа нашла инвестора для застройки квартала, ограниченного улицами Конструкторов, Крымская и Пирогова в ноябре 2015 года. Аукцион на право развития застроенной территории площадью 3,1 га выиграла компания ООО «РемСтрой». По графику застройки квартала инвестор должен будет переселить жильцов ветхих домов к августу 2017 года.