Власти Калининграда планируют в 2018 году отремонтировать эстакадный мост

Источник: Калининград.Ru

Ремонт эстакадного моста в Калининграде запланирован на 2018 год. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук после оперативного совещания во вторник, 25 июля.

Мы отыграли контракт на обследование путепровода. Этой работой займётся профессор из Воронежа, который обследовал все наши мосты за последние годы. Опять будет искать возможность за малый рубль решить проблему, — рассказал Ярошук.

По словам мэра, главные сложности на путепроводе связаны со стыками плит. Как рассказал Ярошук, «что ни делали — через четыре месяца появлялись ямы». Из-за большого трафика дорога быстро разбивалась.

Сколько денег потребуется на реконструкцию эстакадного моста, пока неизвестно. Смета будет готова к концу лета после окончания обследования. «На следующий год быстро сделаем. Трафик там огромный, и все калининградцы знают об этих проблемах», — пообещал Ярошук.

Эстакадный мост в Калининграде был построен в 1972 году вместо двух старых немецких путепроводов через Преголю. Длина его составляет более 500 метров, ширина около 30.