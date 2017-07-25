Китайская корпорация планирует в Татарстане построить сеть фастфуда
Китайская корпорация «Фу Хуа» планирует в Татарстане построить туристический и досуговый центр, а также сеть кафе быстрого питания под собственным брендом, передает
Китайская корпорация «Фу Хуа» планирует в Татарстане построить туристический и досуговый центр, а также сеть кафе быстрого питания под собственным брендом, передает
Накануне в Москве полномочное представительство Татарстана посетили председатель совета директоров корпорации «Фу Хуа» Ван Синь, директор департамента зарубежного рынка «Фу Хуа» Цза Чжэнфэн, представитель компании ООО «Интербаланс» Суэн Цзэтьян.
— Мы увидели, что Татарстана развитый субъект России и надеемся на дальнейшее сотрудничество, — отметил Ван Синь.
Он также добавил, что компания «Фу Хуа» одна из крупнейших компаний Пекина, работает в сфере промышленности, строительства и туризма.
— Для развития сотрудничества с вашей страной в Казани открыто Генеральное консульство Китайской Народной Республики. Из Казани в Китай регулярно летают прямые рейсы. Надеюсь, что встреча поможет расширению взаимовыгодного сотрудничества между Татарстаном и Китаем, — добавил полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.