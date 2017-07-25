Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине
4 правила оформления проходной гардеробной
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
Савченко описала ситуацию на Украине отборным матом – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
15:12 (мск), источник: Prokazan.ru

Китайская корпорация планирует в Татарстане построить сеть фастфуда

Китайская корпорация «Фу Хуа» планирует в Татарстане построить туристический и досуговый центр, а также сеть кафе быстрого питания под собственным брендом, передает пресс-служба полпредства РТ в РФ.

Накануне в Москве полномочное представительство Татарстана посетили председатель совета директоров корпорации «Фу Хуа» Ван Синь, директор департамента зарубежного рынка «Фу Хуа» Цза Чжэнфэн, представитель компании ООО «Интербаланс» Суэн Цзэтьян.

 — Мы увидели, что Татарстана развитый субъект России и надеемся на дальнейшее сотрудничество, — отметил Ван Синь.

Он также добавил, что компания «Фу Хуа» одна из крупнейших компаний Пекина, работает в сфере промышленности, строительства и туризма.

 — Для развития сотрудничества с вашей страной в Казани открыто Генеральное консульство Китайской Народной Республики. Из Казани в Китай регулярно летают прямые рейсы. Надеюсь, что встреча поможет расширению взаимовыгодного сотрудничества между Татарстаном и Китаем, — добавил полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Казани священники раскритиковали фотосессию полуголой модели в храме под Елабугой
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа
Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании
В Ираке поблагодарили Путина за ускоренную поставку оружия
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь