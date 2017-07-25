Рестораторы в Крыму и Сочи отмечают снижение турпотока из-за высоких цен

Источник: РИА Новости

В такой ситуации для многих ресторанов это лето станет провальным, полагают они.

По данным Ростуризма, Республику Крым по состоянию на 1 июля посетили более 1,5 миллиона человек, что на 4% меньше уровня прошлого года. При этом число туристов, посетивших курорты Краснодарского края, выросло на 6%. В целом же, по словам главы ведомства Олега Сафонова, внутренний туристический поток в РФ в этом году соответствует уровню прошлого года.

В то же время, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество забронированных туров в Крым в этом сезоне сократилось на 12−20% из-за роста цен на наиболее востребованные направления. Изначально цены на размещение выросли на 15%, однако позже отельеры пошли на компромиссы. В АТОР выступали с предположением, что новых туристов в этом сезоне это вряд ли привлечет, так как стоимость регулярной авиаперевозки в Крым в этом году также увеличилась, цены авиабилетов возросли на 15−20%.

Провальное лето

Данные АТОР по снижению популярности Крыма подтверждают и рестораторы. «В целом летний сезон в Крыму провальный. Турция в этом году дала очень низкие цены при отличном сервисе. В Крыму же обеспечить в заведениях достойный сервис, к которому все привыкли, не смогли», — считает управляющий ресторана Doctor Whisky в Ялте Роман Лужный.

Цены же на отдых при этом весьма высоки, отметил он. «Непонятно, как формируется ценообразование, 3−7 тысяч рублей стоит номер в мини-отеле в сутки. В ресторанах-кафе тоже «ломят цены», — сказал Лужный.

Снижение турпотока отмечается и в Сочи. Владелец ресторанов «Баран-Рапан» и Fettucine Владислав Карпухин также связывает это с высоким ценником на отдых, который отели на курорте выставили в этом году.

«Многие уехали в Турцию, которая наоборот существенно опустила цены на проживание. А поскольку рестораны на побережье напрямую зависят от туристического потока, то, боюсь, у многих лето этого года будет провальным», — отмечает ресторатор.

Советы рестораторов

Однако работать в таких условиях, по словам рестораторов, все же можно. По словам Карпухина, привлечь посетителей могут рестораны с «интересной концепцией, стабильно высоким качеством и грамотным управлением».

Лужный же советует ставить на качество, достойный сервис и лояльный ценник и адаптироваться к изменению ситуации. Так, по его словам, погода в Крыму в этом году не балует — как и во многих регионах России.

«Погода не радует в этом году, но люди, понимающие в качестве, конечно, приходят и остаются. У нас обустроенная веранда с обогревом и уютными пледами. А вечером, когда похолоднее, можно переместиться в ресторан», — говорит он.