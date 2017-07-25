Рестораторы в Крыму и Сочи отмечают снижение турпотока из-за высоких цен
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Турпоток в Крыму и Сочи в этом году снижается
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Турпоток в Крыму и Сочи в этом году снижается
В такой ситуации для многих ресторанов это лето станет провальным, полагают они.
По данным Ростуризма, Республику Крым по состоянию на 1 июля посетили более 1,5 миллиона человек, что на 4% меньше уровня прошлого года. При этом число туристов, посетивших курорты Краснодарского края, выросло на 6%. В целом же, по словам главы ведомства Олега Сафонова, внутренний туристический поток в РФ в этом году соответствует уровню прошлого года.
В то же время, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество забронированных туров в Крым в этом сезоне сократилось на 12−20%
Провальное лето
Данные АТОР по снижению популярности Крыма подтверждают и рестораторы. «В целом летний сезон в Крыму провальный. Турция в этом году дала очень низкие цены при отличном сервисе. В Крыму же обеспечить в заведениях достойный сервис, к которому все привыкли, не смогли», — считает управляющий ресторана Doctor Whisky в Ялте Роман Лужный.
Цены же на отдых при этом весьма высоки, отметил он. «Непонятно, как формируется ценообразование, 3−7 тысяч рублей стоит номер в
Снижение турпотока отмечается и в Сочи. Владелец ресторанов «Баран-Рапан» и Fettucine Владислав Карпухин также связывает это с высоким ценником на отдых, который отели на курорте выставили в этом году.
«Многие уехали в Турцию, которая наоборот существенно опустила цены на проживание. А поскольку рестораны на побережье напрямую зависят от туристического потока, то, боюсь, у многих лето этого года будет провальным», — отмечает ресторатор.
Советы рестораторов
Однако работать в таких условиях, по словам рестораторов, все же можно. По словам Карпухина, привлечь посетителей могут рестораны с «интересной концепцией, стабильно высоким качеством и грамотным управлением».
Лужный же советует ставить на качество, достойный сервис и лояльный ценник и адаптироваться к изменению ситуации. Так, по его словам, погода в Крыму в этом году не балует — как и во многих регионах России.
«Погода не радует в этом году, но люди, понимающие в качестве, конечно, приходят и остаются. У нас обустроенная веранда с обогревом и уютными пледами. А вечером, когда похолоднее, можно переместиться в ресторан», — говорит он.
А вот Сочи в этом году с погодой повезло. «Обычно дождливый июнь радовал гостей солнцем и теплом, поэтому мы достаточно рано открыли летние веранды обоих ресторанов. Другой вопрос, что погода меняется ежечасно, но так в Сочи было всегда. На выручку ресторана в этом году погода повлияла в меньшей степени», — пояснил Карпухин.