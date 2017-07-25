Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
СМИ: Савченко использовала 15 матов, описывая ситуацию на Украине
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
15:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Около 4 тысяч многоквартирных домов Нижнего Новгорода получили паспорта готовности к зиме

Капитальный ремонт сетей выполнен на 56%, их опрессовка — на 60%, опрессовка внутренних систем многоквартирных домов — на 66%.

Около 4 тысяч многоквартирных домов Нижнего Новгорода уже получили паспорта готовности к зиме, сообщает управление оп работе со СМИ администрации города.

В сообщении говорится, что и.о. директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Ирина Ключева доложила главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову о ходе подготовки к отопительному сезону.

По ее словам, в городе продолжается ремонтная кампания ресурсоснабжающих организаций и подготовка жилищного фонда к зиме. На сегодняшний день к отопительному сезону готовы 40% городских котельных. Основные работы планируется завершить в первой декаде августа. Ирина Ключева уточнила, что графики профилактического осмотра и ремонта оборудования в котельных и теплопунктах пришлось скорректировать в связи с аномально холодной весной, из-за которой пришлось возобновить подачу тепла.

«Капитальный ремонт сетей выполнен на 56%, их опрессовка — на 60%, опрессовка внутренних систем многоквартирных домов — на 66%. Паспорта готовности уже получили 3993 многоквартирных дома Нижнего Новгорода — это более 37% от общего количества. Подготовка к отопительному сезону идет по графику», — сообщила Ирина Ключева.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов напомнил, что в 2016 году отопительный сезон начался 21 сентября. При этом ОАО «Теплоэнерго» фактически начало отопительный сезон 12 сентября, когда после пробных топок котельные сохранили рабочий режим, что обеспечило комфортную температуру в квартирах нижегородцев.

«Не снижайте темпов подготовки к отопительному сезону. Основные работы должны быть завершены до конца августа. Главы районных администраций должны отслеживать ситуацию на своих территориях в еженедельном режиме и вмешиваться в ситуацию, если есть угроза срыва подготовки жилого дома к зиме», — поручил Сергей Белов.

Напомним, что паспорт готовности дома — это документ, в котором перечислены характеристики здания и все виды работ, которые там были выполнены в рамках подготовки к зимнему периоду. Он подтверждает готовность объекта обеспечивать надежную работу энергопринимающего оборудования в течение отопительного сезона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа
Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании
В Ираке поблагодарили Путина за ускоренную поставку оружия
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь