Около 4 тысяч многоквартирных домов Нижнего Новгорода получили паспорта готовности к зиме

Около 4 тысяч многоквартирных домов Нижнего Новгорода уже получили паспорта готовности к зиме, сообщает управление оп работе со СМИ администрации города.

В сообщении говорится, что и.о. директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Ирина Ключева доложила главе администрации Нижнего Новгорода Сергею Белову о ходе подготовки к отопительному сезону.

По ее словам, в городе продолжается ремонтная кампания ресурсоснабжающих организаций и подготовка жилищного фонда к зиме. На сегодняшний день к отопительному сезону готовы 40% городских котельных. Основные работы планируется завершить в первой декаде августа. Ирина Ключева уточнила, что графики профилактического осмотра и ремонта оборудования в котельных и теплопунктах пришлось скорректировать в связи с аномально холодной весной, из-за которой пришлось возобновить подачу тепла.

«Капитальный ремонт сетей выполнен на 56%, их опрессовка — на 60%, опрессовка внутренних систем многоквартирных домов — на 66%. Паспорта готовности уже получили 3993 многоквартирных дома Нижнего Новгорода — это более 37% от общего количества. Подготовка к отопительному сезону идет по графику», — сообщила Ирина Ключева.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов напомнил, что в 2016 году отопительный сезон начался 21 сентября. При этом ОАО «Теплоэнерго» фактически начало отопительный сезон 12 сентября, когда после пробных топок котельные сохранили рабочий режим, что обеспечило комфортную температуру в квартирах нижегородцев.

«Не снижайте темпов подготовки к отопительному сезону. Основные работы должны быть завершены до конца августа. Главы районных администраций должны отслеживать ситуацию на своих территориях в еженедельном режиме и вмешиваться в ситуацию, если есть угроза срыва подготовки жилого дома к зиме», — поручил Сергей Белов.