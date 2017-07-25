Более 420 километров дорог Кубани будет отремонтировано в этом году

Дороги Краснодарского края будут активно ремонтироваться в текущем году. В 200 населенных пунктах реконструируют проезжую часть, в общей сложности работы проведут на более 420 километрах.

Постановление о выделении 3,4 миллиардов рублей из краевого бюджета подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Дороги будут ремонтировать как в крупных городах, Геленджике, Анапе и Армавире, так и в небольших городах и селах.