Более 420 километров дорог Кубани будет отремонтировано в этом году
На это из краевого бюджета выделено 3,4 миллиарда.
На это из краевого бюджета выделено 3,4 миллиарда.
Дороги Краснодарского края будут активно ремонтироваться в текущем году. В 200 населенных пунктах реконструируют проезжую часть, в общей сложности работы проведут на более 420 километрах.
Постановление о выделении 3,4 миллиардов рублей из краевого бюджета подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Дороги будут ремонтировать как в крупных городах, Геленджике, Анапе и Армавире, так и в небольших городах и селах.
«По решению губернатора, помимо этого, предусмотрено порядка 3,5млрд рублей на ремонт около 50 улиц Краснодара. В том числе, будет реконструирована улица