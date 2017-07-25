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16:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе почти на три месяца закроют часть улицы Российской

УФА, 25 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе с связи с установкой ливневой канализации почти на три месяца закроют часть улицы Российской.

По информации администрации города, работы будут идти в квартале, ограниченном улицами Ладыгина, Шота Руставели, Российской и Львовской. Движение транспорта будет ограничено в период до 22 сентября по ½ проезжей части ул. Российской на участке от ул. Шота Руставели до ул. Львовской.

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