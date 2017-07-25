«Вагонмаш» оспаривает 400-миллионные пени за просрочку поставок вагонов в Петербург

Информация об иске появилась на сайте арбитража 24 июля, сам он был подан 21 числа. Как пояснили в Смольном 25 июля, предприятие не согласно с суммой неустойки.

Город заключил с «Вагонмашем» госконтракт на поставку восьми составов 29 апреля 2015 года. Сумма сделки составила 3,8 млрд рублей.

Предприятие должно было поставить первый поезд в декабре 2015 года, однако в действительности он поступил с просрочкой в 228 дней. Второй состав ждали в апреле 2016 года (122 дня просрочки), третий состав — в июле 2016 года (56 дней просрочки). Руководство завода объясняло это задержкой при заключении контракта и покупке комплектующих. Далее компания вошла в график поставок.

Интересно, что по предыдущему контракту с «Вагонмашем», от 2012 года, на 3,2 млрд рублей с предприятия также взыскивали пени.

ООО «Вагонмаш» является совместным предприятием чешской Skoda и «Кировского завода», а также единственным конкурентом дочки «Трансмашхолдинга» ОЭВРЗ при поставках для петербургского метро.

Выручка по итогам 2015 года (последние доступные данные) составила лишь 10 млн рублей, при этом компания ушла в минус на 133 млн рублей.