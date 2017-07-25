Gucci посвятил новую кампанию «Звездному пути»
Итальянский дом моды Gucci посвятил новую осеннюю кампанию вселенной «Звездного пути» и другой научной фантастике 1950−1960 гг. Об этом говорится в инстаграме бренда.
Итальянский дом моды Gucci посвятил новую осеннюю кампанию вселенной «Звездного пути» и другой научной фантастике 1950−1960 гг. Об этом говорится в инстаграме бренда.
Над проектом работал фотограф Глен Лачфорд, креативный директор Gucci Алессандро Микеле и
«Звездный путь» (также известен как «Стартрек») появился как
Таким образом, продукцию Gucci в новой кампании носят не только земляне, но и инопланетяне.