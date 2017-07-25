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17:29 (мск), источник: Городской репортер

В августе жители Дона получат квитанции нового образца

В августе жители Ростовской области получат квитанции за электроэнергию нового образца. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Источник: Пресс-служба администрации Ростова

Новые квитанции будут более детализированы. В частности, будет расширен блок справочной информации, где прописаны характеристики помещения, размер социальной нормы, серийный номер прибора учета.

В случае если абонент не успел вовремя передать показания приборов учета, у него есть возможность самостоятельно рассчитать плату за ресурс и внести сумму в квитанцию.

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