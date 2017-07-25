В августе жители Дона получат квитанции нового образца
В августе жители Ростовской области получат квитанции за электроэнергию нового образца. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.
В августе жители Ростовской области получат квитанции за электроэнергию нового образца. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.
Новые квитанции будут более детализированы. В частности, будет расширен блок справочной информации, где прописаны характеристики помещения, размер социальной нормы, серийный номер прибора учета.
В случае если абонент не успел вовремя передать показания приборов учета, у него есть возможность самостоятельно рассчитать плату за ресурс и внести сумму в квитанцию.