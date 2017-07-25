Сливочное масло в Татарстане за последний год подорожало на 25%
Эксперты объяснили подорожание масла уменьшением количества фальсификата.
Эксперты объяснили подорожание масла уменьшением количества фальсификата.
Сливочное масло в Татарстане за последний год подорожало на 25%, а хлеб на 10%.
Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова объяснила это тем, что раньше на рынке было больше фальсифицированного масла, стоившего 170−180 руб. за кг. «Сейчас фальсифицировнного масла на рынке не больше 5−7%, вот цена и выровнялась. Килограмм нормального сливочного масла не может стоить меньше 400 руб.», — считает она.
Подорожание другого социального продукта — хлеба в Госалкогольинспекции РТ объясняют ростом цен на ГСМ, изменением тарифов на энергоносители. Хлеб в РТ подорожал за год на 10%. Так, «Дарницкий» стоил в июле 2016 года 34,28 рубля, в июле 2017-го — 38,06 рубля.