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17:54 (мск), источник: АиФ Казань

Сливочное масло в Татарстане за последний год подорожало на 25%

Эксперты объяснили подорожание масла уменьшением количества фальсификата.

Сливочное масло в Татарстане за последний год подорожало на 25%, а хлеб на 10%.

По данным Госалкогольинспекции, в июле 2016 года 1 килограмм крестьянского сливочного масла стоил в среднем 389,53 рубля. На 21 июля 2017 года его цена составила 486,97 рубля.

Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова объяснила это тем, что раньше на рынке было больше фальсифицированного масла, стоившего 170−180 руб. за кг. «Сейчас фальсифицировнного масла на рынке не больше 5−7%, вот цена и выровнялась. Килограмм нормального сливочного масла не может стоить меньше 400 руб.», — считает она.

Подорожание другого социального продукта — хлеба в Госалкогольинспекции РТ объясняют ростом цен на ГСМ, изменением тарифов на энергоносители. Хлеб в РТ подорожал за год на 10%. Так, «Дарницкий» стоил в июле 2016 года 34,28 рубля, в июле 2017-го — 38,06 рубля.

Комментарии
1
Comp Kamerad Hackerov
...уменьшением количества фальсификата ? Или это связано с повышенными транспортными расходами доставки пальмового масла, где правда, сейчас разве есть что то натуральное ?)))
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