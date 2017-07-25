Сливочное масло в Татарстане за последний год подорожало на 25%, а хлеб на 10%.

По данным Госалкогольинспекции, в июле 2016 года 1 килограмм крестьянского сливочного масла стоил в среднем 389,53 рубля. На 21 июля 2017 года его цена составила 486,97 рубля.

Начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова объяснила это тем, что раньше на рынке было больше фальсифицированного масла, стоившего 170−180 руб. за кг. «Сейчас фальсифицировнного масла на рынке не больше 5−7%, вот цена и выровнялась. Килограмм нормального сливочного масла не может стоить меньше 400 руб.», — считает она.