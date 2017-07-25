Волгоградский стадион будет сдан в срок и примет финал Кубка России

Источник: РИАЦ

Виталий Мутко, являющийся ещё и председателем оргкомитета «Россия-2018», отметил, что готовность стадиона «Волгоград-Арена», возводящегося к ЧМ-2018, составляет 70%.

— Губернатор Андрей Бочаров пригласил меня, сравнить и оценить проделанную за полгода работу по подготовке к чемпионату мира по футболу. Прогресс — значительный, — подчеркнул вице-премьер. — Нет сомнения, что стадион «Волгоград-Арена» будет сдан в срок. Учитывая высокий темп работ, который здесь выдерживается, строительно-монтажные работы на объекте будут завершены уже в декабре. Администрация региона выполняет все взятые на себя обязательства. Видя это, федеральный центр также делает всё возможное. По финансированию объектов, которые входят в федеральную часть программы подготовки к ЧМ, проблем нет. Есть небольшое отставание по некоторым объектам, но они связаны с неучтёнными в проекте сложностями и есть уверенность, что подрядные организации вернутся в график работ.

Отметим, что в 2014 году участие Волгограда в организации и проведении чемпионата мира по футболу оказалось под угрозой. Отстоять город, сохранить его в составе участников мундиаля руководству области удалось, в первую очередь, благодаря поддержке президента и оперативности. Буквально за два месяца, было восстановлено выполнение контрольных сроков и готовность проектной документации.

Не обошел стороной вице-премьер и тему дальнейшего использования объекта после сдачи объекта, которую по словам Мутко стоит ожидать в период с ноября до середины декабря.

Дальше мы сможем планировать здесь тестовые матчи. Как минимум, мы договорились провести здесь финал Кубка России в следующем году. Это будет топовый матч. Также не исключаю, что здесь сыграет сборная страны — главная или молодежная. А в перспективе здесь можно будет смотреть игры клуба «Ротор».

Напомним, что губернатор Андрей Бочаров, принимая решение о возрождении «Ротора», который на данный момент после серии побед уже вернулся в профессиональную лигу, неоднократно заявлял, что стадион «Волгоград- Арена» станет базовым для клуба.

Виталий Мутко также поставил задачу Минспорту проконтролировать реконструкцию бывшего здания бассейна профсоюзов, расположенного вблизи стадиона. Он, как и стадион, «Волгоград Арена» и ряд других крупнейших инфраструктурных объектов станет наследием мирового футбольного первенства, которым долгие годы будут пользоваться жители и гости волгоградского региона.

— Нужно сохранить объект, но его внешний вид должен соответствовать расположенному рядом центральному стадиону, — заметил Виталий Мутко.

Кроме того, вокруг «Волгоград Арены» формируется зона активного отдыха, рядом предусмотрен пляж, до стадиона продлится городская набережная. Ведётся также строительство комплекса водоочистных сооружений, который уже подключен к стадиону. Для всего города этот объект станет одним из крупнейших в коммунальной сфере Волгограда. Его пуск позволит повысить производительность и надежность системы водоснабжения, улучшить качество питьевой воды, создаст возможности для инфраструктурного развития города на десятки лет вперед. Новый комплекс позволит перераспределить нагрузку систем водоснабжения в Дзержинском, Краснооктябрьском, Центральном, Советском (район Тулака) и Ворошиловском районах, в которых проживает более 350 тысяч человек.

Отметим, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Волгограде выполняется беспрецедентный объём работ по строительству и ремонту спортивных объектов, гостиниц, транспортной инфраструктуры. Вице-премьер отметил, что все три гостиницы Волгограда, которые строились к чемпионату, прошли сертификацию и классификацию.

В Волгограде проделан большой пласт работ, связанных с благоустройством и подготовкой транспортной инфраструктуры. Город должен стать максимально привлекательным. Свою роль в этом сыграет и строящийся интерактивный музей в пойме Царицы. Это уникальный проект — в Волгограде появится прекрасная зона отдыха на берегу Волги. Виталий Мутко

В частности, помимо стадиона на 45 тысяч мест, ведётся укрепление правого берега Волги в Центральном районе Волгограда со строительством вдоль него Нулевой продольной магистрали, реконструкция шоссе Авиаторов, обновление аэропорта Волгограда, с созданием на его базе мультимодального комплекса, который объединит воздушный, железнодорожный и автомобильный виды транспорта.