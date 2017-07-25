Мэрия одобрила застройку квартала на 7 тыс человек в центре Воронежа

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Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации во вторник, 25 июля. Согласно документу, на участке площадью 12,9 га появятся жилые дома на 14 этажей и выше, три детских сада на 300 мест, поликлиника на 250 посещений в смену.

Застройщиком выступит ООО «ДСК-1», которое входит в холдинг «Домостроительный комбинат» (ДСК). В ЖК «Современник» будут 17-этажные дома башенного типа и секционные здания переменной этажности от 14 до 25 этажей. Жилкомплекс рассчитан на 7,4 тыс. человек. Общая площадь 2,6 тыс. квартир составит 221 тыс. кв. м. Проект также предусматривает строительство подземного паркинга на 2,75 тыс. мест. Застройщик пообещал, что на территории квартала появятся административные и офисные учреждения, отделения банков и банкоматы, супермаркеты, аптеки. Вдоль улицы 9 Января появятся пешеходные аллеи, зеленые насаждения, места отдыха. Также в проект жилкомплекса включена реконструкция школы № 45 (улица 9 Января, 46). Будет построен новый корпус, и вместимость учебного заведения увеличится с 450 до 670 учащихся.