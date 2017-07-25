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17:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия одобрила застройку квартала на 7 тыс человек в центре Воронежа

Мэрия Воронежа утвердила проект планировки территории завода «Сельмаш», ограниченной улицами 9 Января, Революции 1905 года, Донбасская.

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Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации во вторник, 25 июля. Согласно документу, на участке площадью 12,9 га появятся жилые дома на 14 этажей и выше, три детских сада на 300 мест, поликлиника на 250 посещений в смену.

Застройщиком выступит ООО «ДСК-1», которое входит в холдинг «Домостроительный комбинат» (ДСК). В ЖК «Современник» будут 17-этажные дома башенного типа и секционные здания переменной этажности от 14 до 25 этажей. Жилкомплекс рассчитан на 7,4 тыс. человек. Общая площадь 2,6 тыс. квартир составит 221 тыс. кв. м. Проект также предусматривает строительство подземного паркинга на 2,75 тыс. мест. Застройщик пообещал, что на территории квартала появятся административные и офисные учреждения, отделения банков и банкоматы, супермаркеты, аптеки. Вдоль улицы 9 Января появятся пешеходные аллеи, зеленые насаждения, места отдыха. Также в проект жилкомплекса включена реконструкция школы № 45 (улица 9 Января, 46). Будет построен новый корпус, и вместимость учебного заведения увеличится с 450 до 670 учащихся.

Кроме того, планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с баскетбольным, тренажерным и фитнес-залами, подземным паркингом и парковкой на 250 машин. На первых этажах домов появится досуговый центр с комнатой дневного пребывания детей. Внутри квартала проложат аллею с велосипедной дорожкой и специальным проездом автомобилей к подземным паркингам. О том, что «Домостроительный комбинат» застроит территорию бывшего завода «Сельмаш», перенесенного в 2011 году в Масловскую промзону, стало известно в марте 2016 года. Тогда региональный градостроительный совет отправил на доработку проект застройки территории. Члены градсовета отметили превышение нормативов плотности застройки и рекомендовали проектировщикам учесть возможность строительства школы на территории нового жилого комплекса. В июле 2016 года обновленный проект прошел общественные слушания.

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