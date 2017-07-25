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18:02 (мск), источник: РИА Новости

Ространснадзор начал внеплановую проверку пяти авиакомпаний

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ространснадзор проводит внеплановые проверки пяти российских авиакомпаний, среди них «Уральские авиалинии» и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), сообщил журналистам руководитель ведомства Виктор Басаргин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы проводим уже внеплановую проверку авиакомпании “Россия”, не связанную с последними задержками, она связана с предыдущими вопросами, с авиабезопасностью. По согласованию с прокуратурой такая внеочередная проверка нами сегодня проводится», — рассказал глава Ространснадзора, добавив, что также внеплановые проверки проводятся в отношении компаний «ЮТэйр — Вертолетные услуги», «Уральские авиалинии», «Ангара», «Якутия».

Басаргин уточнил, что проверка «России» началась неделю назад, и она не связана с задержками рейсов.

Как пояснил заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток, все проверки ведомства разделаются на плановые и внеплановые. График первых на следующий год верстается до сентября, сдается и утверждается Генпрокуратурой.

Внеплановые проверки, по словам Чертока, проводятся только в том случае, если есть угроза жизни и здоровью граждан.

Только в этом случае Генпрокуратура согласует проведение внеплановой проверки, отметил он.

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Комментарии
1
Сергей Костенко
Смотри ты - и в Ространснадзоре прочитали мой коммент про платный воздух в салоне...
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