Ространснадзор начал внеплановую проверку пяти авиакомпаний

Источник: РИА "Новости"

«Мы проводим уже внеплановую проверку авиакомпании “Россия”, не связанную с последними задержками, она связана с предыдущими вопросами, с авиабезопасностью. По согласованию с прокуратурой такая внеочередная проверка нами сегодня проводится», — рассказал глава Ространснадзора, добавив, что также внеплановые проверки проводятся в отношении компаний «ЮТэйр — Вертолетные услуги», «Уральские авиалинии», «Ангара», «Якутия».

Басаргин уточнил, что проверка «России» началась неделю назад, и она не связана с задержками рейсов.

Как пояснил заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток, все проверки ведомства разделаются на плановые и внеплановые. График первых на следующий год верстается до сентября, сдается и утверждается Генпрокуратурой.

Внеплановые проверки, по словам Чертока, проводятся только в том случае, если есть угроза жизни и здоровью граждан.

Только в этом случае Генпрокуратура согласует проведение внеплановой проверки, отметил он.

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