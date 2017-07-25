«Зайцы» пополнили бюджет Москвы на 163 миллиона рублей с начала 2017 года
Свыше 40 процентов штрафов было выплачено в принудительном порядке.
Свыше 40 процентов штрафов было выплачено в принудительном порядке.
Столичные «зайцы» пополнили бюджет Москвы на 163 миллиона рублей с начала 2017 года. При этом свыше 40 процентов пассажиров общественного транспорта, не оплатившие свой проезд, либо воспользовавшиеся чужой социальной картой, выплачивали штрафы в принудительном порядке. Об этом сообщили «Интерфаксу» в
Сотрудники ГКУ “Организатор перевозок” регулярно проводят совместные мероприятия с управлением Федеральной службы судебных приставов по Москве по принудительному взысканию штрафов.
По закону у нарушителей есть 60 дней на добровольную оплату, после чего штрафы принудительно взыскиваются судебными приставами. Кроме того, не оплаченный в установленный срок штраф может быть удвоен, нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам на срок до 50 часов.
Штраф за безбилетный проезд в московском транспорте составляет 1 тысячу рублей, за проезд по чужой социальной карте — 2,5 тысяч рублей.
Что то мне подсказывает, что борьба с "зайцами" бюджету обходится гораздо дороже, чем убыток от самих зайцев...