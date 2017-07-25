Столичные «зайцы» пополнили бюджет Москвы на 163 миллиона рублей с начала 2017 года. При этом свыше 40 процентов пассажиров общественного транспорта, не оплатившие свой проезд, либо воспользовавшиеся чужой социальной картой, выплачивали штрафы в принудительном порядке. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Организатора перевозок» во вторник, 25 июля.

По закону у нарушителей есть 60 дней на добровольную оплату, после чего штрафы принудительно взыскиваются судебными приставами. Кроме того, не оплаченный в установленный срок штраф может быть удвоен, нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам на срок до 50 часов.