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18:09 (мск), источник: Мослента

«Зайцы» пополнили бюджет Москвы на 163 миллиона рублей с начала 2017 года

Свыше 40 процентов штрафов было выплачено в принудительном порядке.

Столичные «зайцы» пополнили бюджет Москвы на 163 миллиона рублей с начала 2017 года. При этом свыше 40 процентов пассажиров общественного транспорта, не оплатившие свой проезд, либо воспользовавшиеся чужой социальной картой, выплачивали штрафы в принудительном порядке. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Организатора перевозок» во вторник, 25 июля.

Сотрудники ГКУ “Организатор перевозок” регулярно проводят совместные мероприятия с управлением Федеральной службы судебных приставов по Москве по принудительному взысканию штрафов.
Пресс-служба «Организатора перевозок»

По закону у нарушителей есть 60 дней на добровольную оплату, после чего штрафы принудительно взыскиваются судебными приставами. Кроме того, не оплаченный в установленный срок штраф может быть удвоен, нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам на срок до 50 часов.

Штраф за безбилетный проезд в московском транспорте составляет 1 тысячу рублей, за проезд по чужой социальной карте — 2,5 тысяч рублей.

Комментарии
1
Сергей Гусев
А сколько денег ухлопали на зарплату орде контролёров, что шакалят на транспорте? А сколько денег ухлопали на зарплату их руководству? Сколько денег было ухлопано на закупку терминалов для них, а сколько денег ухлопали на новую форму для них? А на видеорегистраторы?
Что то мне подсказывает, что борьба с "зайцами" бюджету обходится гораздо дороже, чем убыток от самих зайцев...
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