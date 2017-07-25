Уборка на Дону прошла экватор, собрано восемь миллионов тонн зерновых

Во время посещения предприятий АПК в Веселовском районе глава региона Василий Голубев отметил: «Сегодня нам, наверное, грех жаловаться на урожайность, более 40 центнеров с гектара в среднем по области, это уже заметно больше, чем в прошлом году. Но еще приличное количество площадей нам предстоит убрать — почти 40 процентов. Поэтому сейчас наступила самая горячая пора на полях. Работы еще много».

Отметим, что сейчас в жатве участвуют хозяйства всех районов области. Всего в нынешнюю страду на полях донских хозяйств работает около 11 тысяч комбайнов, три тысячи жаток, 1200 пресс-подборщиков, а также 11 тысяч автомобилей.

Наибольшие площади убраны аграриями Сальского района — около 150 тысяч гектаров.

Кстати, они на данный момент являются лидерами по валовому сбору зерновых, собрав уже порядка 570 тысяч тонн зерна. На второе место по валовому сбору вышли хозяйства Зимовниковского района, где намолочено уже 490 тысяч тонн зерна. Замыкает тройку лидеров Песчанокопский район. Здесь валовой сбор уже превысил 410 тысяч тонн.

Наибольшая урожайность зерновых отмечена в Мясниковском районе — более 55 центнеров с гектара, Песчанокопском, Азовском и в Кагальницком районах — более 50 центнеров с гектара.

Отвечая на вопрос о планах по реализации урожая, глава региона сказал, что Ростовская область заинтересована в переработке зерна.

— Есть инвесторы, которые предлагают сегодня рассмотреть вопрос о более глубокой переработке зерна. Это обязательные добавки в корма животных и птицы. Все остальное определяет экономика и спрос, конечно. Хозяин предприятия, бизнеса определяет, как распорядиться зерном. При этом очевидно, что заметно выгоднее продавать не товар, а продукт с добавленной стоимостью. Если мы к этому придем, а мы к этому придем, то экономика будет более крепкой, и хозяйства будут более крепкими, — подчеркнул Василий Голубев.