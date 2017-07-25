Что нужно знать о новых нормах провоза багажа

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Совет федерации одобрил закон об отмене обязательной нормы провоза багажа, включенного в стоимость невозвратного авиабилета. Нововведения вступят в силу осенью.

Какие нормы действовали до сих пор

Ст. 106. Воздушного кодекса РФ предусматривает, что пассажир воздушного судна имеет право бесплатного провоза своего багажа в пределах установленной нормы. При этом «нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов на одного пассажира».

Какие изменения одобрены Советом федерации

В одобренном законопроекте предусматривается, что «договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о невозврате провозной платы… может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа». Конкретные правила устанавливаются перевозчиком, который «обязан информировать пассажира воздушного судна об условиях провоза багажа и ручной клади». Таким образом, полная отмена бесплатного провоза багажа будет применяться только к невозвратным тарифам.

Кроме того, вместо «вещей, находящихся при пассажире», в кодекс введено понятие «ручная кладь».

Отдельно оговаривается право «бесплатного провоза ручной клади в пределах нормы, которая устанавливается перевозчиком».

Закон вступит в силу через 60 дней после подписания президентом и опубликования.

Что предлагает Минтранс

Министерство транспорта разработало свой проект поправок в Федеральные авиационные правила, направленных на регулирование вопросов перевозки пассажиров по договору, не предусматривающему норму бесплатного провоза багажа. Им, в частности, предусматривается:

Минимальный вес ручной клади , который авиакомпании устанавливают для пассажиров, должен быть не менее 5 кг . Перевозчики могут изменять эту цифру в сторону увеличения.

, который авиакомпании устанавливают для пассажиров, . Перевозчики могут изменять эту цифру в сторону увеличения. Дополнительно без предъявления для взвешивания пассажир сможет провезти только дамскую сумочку или портфель, детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, складную кресло-коляску.

При этом в Минтрансе пояснили, что пассажирам также не запрещено брать в ручную кладь предусмотренные действующими правилами папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру. Все эти вещи могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере 5 кг.

Данные правила в настоящее время находятся на стадии публичного обсуждения, по итогам которого в них могут быть внесены изменения.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-76982440&id=456239496&hash=8650ac839092a2dc&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Какие правила действуют в российских авиакомпаниях

Авиакомпании до сих пор трактовали законодательную норму о 10 кг бесплатного багажа по-разному.

«Аэрофлот»

Правилами (тариф «Бюджет») предусматривается бесплатный провоз в багажном отсеке одного места багажа до 23 кг (двух мест на ряде дальних направлений), а также бесплатный провоз в салоне ручной клади массой до 10 кг. Платный провоз багажа (превышение количества мест при норме провоза одного места) стоит 2,5−7,5 тыс. руб. (€50−200, $50−200 на иностранных направлениях). Также действуют отдельные доплаты за превышение веса и размера по сумме трех измерений — 2,5−7,5 тыс. руб. (€100−200, $100−200).

«Победа»

Допускается бесплатный провоз 10 кг багажа в багажном отсеке. В салоне можно бесплатно провозить только следующие вещи: одну дамскую сумочку либо один портфель (не превышающие 75 см по сумме трех измерений), папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, детское питание для ребенка во время полета, телефон сотовой связи, фотоаппарат, видеокамеру, портативный компьютер, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, носилки или кресло-коляску). Платный провоз багажа до 10 кг в салоне — 999−2 тыс. руб. (до €35 на иностранных направлениях). Платный провоз в багажном отсеке до 20 кг — 1,5−3 тыс. руб. (€45), до 32 кг — 2,3 тыс. руб.

S7

Пассажир S7, купивший билет «Базовый эконом», может провезти бесплатно в ручной клади коробку или сумку весом до 10 кг и размером не более 55×40х20 см, а также горные лыжи или сноуборд весом до 23 кг. Багаж оплачивается отдельно по тарифной сетке, разделенной на 31 географическую зону. Доплата может составлять до 27,9 тыс. руб. в зависимости от направления, веса и количества мест сверхнормативного багажа. Дороже всего обойдется провоз багажа из Японии в Европу.

Как регулируется провоз багажа за рубежом

В большинстве других стран (в том числе в США, ЕС и в Китае) регулирование норм багажа отдано на усмотрение авиакомпаний.

Lufthansa

На всех межконтинентальных рейсах пассажиры экономкласса могут бесплатно провозить одно место багажа массой до 23 кг, одну ручную кладь массой до 8 кг (55×40x23 см). На рейсах малой и средней протяженности авиакомпании действуют новые европейские тарифы «Light», «Classic» и «Flex». Самый дешевый тариф «Light» позволяет путешествовать только с ручной кладью и не дает права на перебронирование или возврат билета. Провоз одного места багажа массой до 23 кг оплачивается отдельно. На внутренних рейсах он стоит от €15 (при покупке на сайте компании) до €55 (у выхода на посадку), на международных — €25−55.

Delta Airlines

Бесплатно можно провозить только ручную кладь, под которой понимается дамская сумочка, портфель, фотоаппарат в чехле, пакет с подгузниками или один ноутбук или что-то аналогичного вышеуказанному размера или меньше. Можно дополнительно взять одну личную вещь: пиджак или зонт, еду или напиток, купленные уже после сдачи багажа, покупки из duty-free, коляску, переносное детское кресло, инвалидную коляску или костыли. Размеры ручной клади по длине-толщине-ширине не должны превышать в сумме 114 см.

Тарифы на багаж различаются в зависимости от направлений. На внутренних рейсах одна сумка до 23 кг стоит $25, вторая — $35. На большинстве международных рейсов первый багаж весом до 23 кг — бесплатно, за второй доплата может достигать $100.

Елена Миклашевская, Елена Федотова, Евгения Чернышева, Ольга Шкуренко

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