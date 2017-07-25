Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд
5 правил быстрого ремонта
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
«Нецензурные 20 секунд»: речь Савченко о ситуации в Украине – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены – СМИ
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Уникальные витрины Могадишо
20:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Что нужно знать о новых нормах провоза багажа

Каких изменений ждать путешественникам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Совет федерации одобрил закон об отмене обязательной нормы провоза багажа, включенного в стоимость невозвратного авиабилета. Нововведения вступят в силу осенью.

Какие нормы действовали до сих пор

Ст. 106. Воздушного кодекса РФ предусматривает, что пассажир воздушного судна имеет право бесплатного провоза своего багажа в пределах установленной нормы. При этом «нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов на одного пассажира».

Какие изменения одобрены Советом федерации

В одобренном законопроекте предусматривается, что «договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о невозврате провозной платы… может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа». Конкретные правила устанавливаются перевозчиком, который «обязан информировать пассажира воздушного судна об условиях провоза багажа и ручной клади». Таким образом, полная отмена бесплатного провоза багажа будет применяться только к невозвратным тарифам.

Кроме того, вместо «вещей, находящихся при пассажире», в кодекс введено понятие «ручная кладь».

Отдельно оговаривается право «бесплатного провоза ручной клади в пределах нормы, которая устанавливается перевозчиком».

Закон вступит в силу через 60 дней после подписания президентом и опубликования.

Что предлагает Минтранс

Министерство транспорта разработало свой проект поправок в Федеральные авиационные правила, направленных на регулирование вопросов перевозки пассажиров по договору, не предусматривающему норму бесплатного провоза багажа. Им, в частности, предусматривается:

  • Минимальный вес ручной клади, который авиакомпании устанавливают для пассажиров, должен быть не менее 5 кг. Перевозчики могут изменять эту цифру в сторону увеличения.
  • Дополнительно без предъявления для взвешивания пассажир сможет провезти только дамскую сумочку или портфель, детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, складную кресло-коляску.

При этом в Минтрансе пояснили, что пассажирам также не запрещено брать в ручную кладь предусмотренные действующими правилами папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру. Все эти вещи могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере 5 кг.

Данные правила в настоящее время находятся на стадии публичного обсуждения, по итогам которого в них могут быть внесены изменения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Какие правила действуют в российских авиакомпаниях

Авиакомпании до сих пор трактовали законодательную норму о 10 кг бесплатного багажа по-разному.

«Аэрофлот»

Правилами (тариф «Бюджет») предусматривается бесплатный провоз в багажном отсеке одного места багажа до 23 кг (двух мест на ряде дальних направлений), а также бесплатный провоз в салоне ручной клади массой до 10 кг. Платный провоз багажа (превышение количества мест при норме провоза одного места) стоит 2,5−7,5 тыс. руб. (€50−200, $50−200 на иностранных направлениях). Также действуют отдельные доплаты за превышение веса и размера по сумме трех измерений — 2,5−7,5 тыс. руб. (€100−200, $100−200).

«Победа»

Допускается бесплатный провоз 10 кг багажа в багажном отсеке. В салоне можно бесплатно провозить только следующие вещи: одну дамскую сумочку либо один портфель (не превышающие 75 см по сумме трех измерений), папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, детское питание для ребенка во время полета, телефон сотовой связи, фотоаппарат, видеокамеру, портативный компьютер, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, носилки или кресло-коляску). Платный провоз багажа до 10 кг в салоне — 999−2 тыс. руб. (до €35 на иностранных направлениях). Платный провоз в багажном отсеке до 20 кг — 1,5−3 тыс. руб. (€45), до 32 кг — 2,3 тыс. руб.

S7

Пассажир S7, купивший билет «Базовый эконом», может провезти бесплатно в ручной клади коробку или сумку весом до 10 кг и размером не более 55×40х20 см, а также горные лыжи или сноуборд весом до 23 кг. Багаж оплачивается отдельно по тарифной сетке, разделенной на 31 географическую зону. Доплата может составлять до 27,9 тыс. руб. в зависимости от направления, веса и количества мест сверхнормативного багажа. Дороже всего обойдется провоз багажа из Японии в Европу.

Как регулируется провоз багажа за рубежом

В большинстве других стран (в том числе в США, ЕС и в Китае) регулирование норм багажа отдано на усмотрение авиакомпаний.

Lufthansa

На всех межконтинентальных рейсах пассажиры экономкласса могут бесплатно провозить одно место багажа массой до 23 кг, одну ручную кладь массой до 8 кг (55×40x23 см). На рейсах малой и средней протяженности авиакомпании действуют новые европейские тарифы «Light», «Classic» и «Flex». Самый дешевый тариф «Light» позволяет путешествовать только с ручной кладью и не дает права на перебронирование или возврат билета. Провоз одного места багажа массой до 23 кг оплачивается отдельно. На внутренних рейсах он стоит от €15 (при покупке на сайте компании) до €55 (у выхода на посадку), на международных — €25−55.

Delta Airlines

Бесплатно можно провозить только ручную кладь, под которой понимается дамская сумочка, портфель, фотоаппарат в чехле, пакет с подгузниками или один ноутбук или что-то аналогичного вышеуказанному размера или меньше. Можно дополнительно взять одну личную вещь: пиджак или зонт, еду или напиток, купленные уже после сдачи багажа, покупки из duty-free, коляску, переносное детское кресло, инвалидную коляску или костыли. Размеры ручной клади по длине-толщине-ширине не должны превышать в сумме 114 см.

Тарифы на багаж различаются в зависимости от направлений. На внутренних рейсах одна сумка до 23 кг стоит $25, вторая — $35. На большинстве международных рейсов первый багаж весом до 23 кг — бесплатно, за второй доплата может достигать $100.

Елена Миклашевская, Елена Федотова, Евгения Чернышева, Ольга Шкуренко

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Что делать, если мой рейс отменили?Главные вопросы авиакомпаниям, ответы на которые нужно знать любому путешественнику
Комментарии
1
Ольга Малышева
какую б еще шкуру с нас содрать-то, в самом деле... ишь, летают еще, веселятся - пора, пора и сюда ручонки государственные запустить!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Некоторые автомобили в России перестанут считаться люксовыми
Сенаторы написали обращение Владимиру Путину
Некоторые автомобили в России перестанут считаться люксовыми
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Эрдоган объявил о подписании соглашения с РФ о поставках С-400
Корабль США открыл предупредительный огонь по иранскому судну
Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади
СМИ: Гореславский может перейти в администрацию президента
Проблема с вылетом шестилетней россиянки из Турции решена
Спорт
ЧМ в Будапеште: Ефимова проиграла американкам Четырехкратная чемпионка мира в брассе Юлия Ефимова, попавшая в финал на 100 м лучшим результатом, сумела финишировать лишь третьей. Кинг стала первой с мировым рекордом
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь