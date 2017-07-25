iPhone в России можно будет сдать в trade-in
Это позволит увеличить продажи смартфонов Apple примерно на 10%
Это позволит увеличить продажи смартфонов Apple примерно на 10%
Apple запускает в России бессрочную программу обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in). Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с участниками проекта. По его словам, принимать старые аппараты будут в розничных сетях re: Store, «М.видео» и «Связного», а координировать проект будет американская Belmont Trading, давний логистический партнер Apple, не первый год работающий с производителем на многих мировых рынках.
Сейчас Apple проводит
Сейчас обменять старый iPhone можно более чем в 100 его магазинах, а на всю сеть (2700 салонов) программа распространится в августе, говорит представитель ритейлера Сергей Тихонов. Программа бессрочная, подтверждает он.
Проводить его пока планируется до середины августа 2017 г., а потом проект может стать бессрочным утверждает она.
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Максимальная скидка на новое устройство может достигать нескольких десятков тысяч рублей, отмечает он.
По словам Семушиной, скидки на новые аппараты составят до 30%. Старые iPhone будет тестировать специальное ПО Belmont — оно же автоматически определит размер скидки, объясняет она.
Сейчас по акции, которая продлится до конца августа 2017 г., «М.видео» меняет старые аппараты Samsung и Apple на новые смартфоны Samsung — первые ее дни показали, что такой формат успешен, отмечает Губанов.
По расчетам гендиректора Telecomdaily Дениса Кускова,
По данным Telecomdaily, в первом полугодии 2017 г. Apple занимала 2-е место по продажам смартфонов России в натуральном выражении. Компания контролировала 11,4% рынка. Всего в России в первой половине 2017 г. было продано 12,4 млн смартфонов. Новый сервис позволит расширить Apple присутствие на российском рынке, считает Тихонов. «Связному» же участие в таком проекте позволит увеличить лояльность покупателей, а также нарастить продажи как самих iPhone, так и аксессуаров и дополнительных сервисов для них, считает он.
Представители Belmont не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель Apple отказался от комментариев.