iPhone в России можно будет сдать в trade-in

По trade-in Apple принимает купленные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии, следует из описания программы, с которой ознакомились «Ведомости». Размер скидки автоматически определит специальное ПО — сумма будет зависеть от технического состояния, внешнего вида аппарата, а также с ценами на использованное оборудование на официальных международных рынках мобильных устройств, говорится в них. Например, проводить его пока планируется до середины августа 2017 г., утверждает сотрудник одного из ритейлеров. Скидка на сданный аппарат не должна превышать цену того, что покупается взамен, говорит он.