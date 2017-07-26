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07:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфа станет центром нового туристического кластера

Все меры будут направлены на развитие потенциала города.

Источник: РИА "Новости"

24 июля на оперативном совещании в мэрии начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова сообщила, что в скором времени будет разработана концепция развития туристско-рекреационных кластеров в регионе.

Власти города хотят модернизировать и совершенствовать экскурсионные маршруты и объекты. Также в планах есть развитие внутреннего туризма города. Но есть и определенные денежные проблемы.

— К сожалению, процесс продвижения города Уфы как туристического центра проходит не так быстро, как мы хотели бы. Но считаем, что этот процесс находится в постоянном движении благодаря постоянному благоустройству города, развитию транспортной сети, туристического, торгового, развлекательного секторов, сети питания, увеличению количества проводимых культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, — отметила Завьялова.

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