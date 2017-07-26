Уфа станет центром нового туристического кластера
Все меры будут направлены на развитие потенциала города.
Все меры будут направлены на развитие потенциала города.
24 июля на оперативном совещании в мэрии начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова сообщила, что в скором времени будет разработана концепция развития
Власти города хотят модернизировать и совершенствовать экскурсионные маршруты и объекты. Также в планах есть развитие внутреннего туризма города. Но есть и определенные денежные проблемы.
— К сожалению, процесс продвижения города Уфы как туристического центра проходит не так быстро, как мы хотели бы. Но считаем, что этот процесс находится в постоянном движении благодаря постоянному благоустройству города, развитию транспортной сети, туристического, торгового, развлекательного секторов, сети питания, увеличению количества проводимых