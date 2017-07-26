Уфа станет центром нового туристического кластера

Источник: РИА "Новости"

24 июля на оперативном совещании в мэрии начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова сообщила, что в скором времени будет разработана концепция развития туристско-рекреационных кластеров в регионе.

Власти города хотят модернизировать и совершенствовать экскурсионные маршруты и объекты. Также в планах есть развитие внутреннего туризма города. Но есть и определенные денежные проблемы.