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11:15 (мск), источник: ТАСС

Власти Москвы оспаривают договоры ренты на квартиры пациентов психинтерната

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Департамент труда и соцзащиты населения пытается оспорить в суде право опекуна двоих недееспособных пациентов психоневрологического интерната (ПНИ) № 30 сдавать их московские квартиры по договору пожизненной ренты. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что московские квартиры двух пациентов психоневрологического интерната № 30 Романа Богомолова и Елены Ильинской, опекуном которых является депутат Мосгордумы Алексей Мишин, передали по договору о пожизненной ренте двум приближенным депутата. Взамен обитатели ПНИ получают ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей. Действовала от имени Мишина одна из сотрудниц интерната.

Департамент труда и соцзащиты проверяет эту историю уже в течение нескольких месяцев, случай вызвал много подозрений. Могу сказать две вещи. Первое, формальных нарушений закона там нет, но тем не менее уже в феврале департамент соцзащиты подал иск по Ильинской о расторжении договора пожизненной ренты, переведя эту историю уже в юридическую плоскость. Но суд отказал в расторжении этого договора, и сейчас они подали на апелляцию.
Леонид Печатников
Заммэра столицы по вопросам социального развития

«Второе, что касается Богомолова, подают в суд на следующей неделе, подготовили те же документы. Если суд решит, что они нарушили закон и совершили мошенничество, может быть от административной до уголовной ответственности», — добавил он.

Печатников отметил, что департамент труда и соцзащиты на регулярной основе проводит проверки ПНИ по выявлению «аморальных действий в отношении недееспособных.

«Такие проверки, безусловно, будут проводиться и дальше», — подчеркнул собеседник агентства.

В Мосгордуме пока не делают выводов

Заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский считает преждевременным «вешать ярлыки» на всех участников сделки до тех пор, пока по данному факту не будет заведено уголовное дело.

Пресса должна проверять все факты, которые публикует. Я, например, в это не верю, как не верю в то, что люди могли что-то себе присвоить с точки зрения наживы имущества. Я считаю, что это высшая степень подлости, потому что душевнобольные люди как младенцы, понятно, что они не соображают, если врачи пользуются их недееспособностью.
Андрей Метельский
Заместитель председателя Мосгордумы

«Я думаю, соответствующие правоохранительные органы должны этим заняться и определить степень виновности. Пока ничего этого нет, поэтому наверняка по данному факту будет возбуждено дело, и будет следствие. А до этого момента расставлять какие-то акценты и вешать какие-то ярлыки не сильно верно, вне зависимости от того, депутат это, врач или кто-то еще», — полагает собеседник агентства.

Массовые нарушения в ПНИ

По мнению правозащитников и экспертов, опрошенных ТАСС, случаи нарушения прав в психоневрологических интернатах — не редкость. Член Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ Елена Клочко считает, что множество проблем связаны прежде всего с закрытостью системы.

Большая проблема с выявлением таких нарушений связана с тем, что системно зайти в интернат практически невозможно. ПНИ по-прежнему остается крайне закрытой структурой.
Елена Клочко
Член Координационного совета при Общественной палате РФ

Собеседница агентства также полагает, что законодательство, по которому функционирует интернат для взрослых, устарело и нуждается в существенных реформах.

Если администрация интерната является опекуном, она же распоряжается имуществом подопечного, и не только пенсией, но всем имуществом в целом. Так быть не должно.
Елена Клочко
Член Координационного совета при Общественной палате РФ

Кроме того, по ее словам, «многие дееспособные проживающие даже не знают о том, что у них есть право выйти за пределы ПНИ».

Согласен с ней и Сергей Колосков, правозащитник и помощник депутата Госдумы Олега Смолина. По словам Колоскова, в регионах правозащитники регулярно сталкиваются с такими случаями, когда проживающие в интернате не могут распоряжаться своей пенсией, выходить за пределы интерната, и, по сути, «живут как в больнице».

Он также отметил, что бывают случаи, когда подопечные уходят из интерната самовольно, но это квалифицируется как побег. «Женщина ушла из интерната, забеременела, когда обратилась в медучреждение, ее вернули в ПНИ», — сказал собеседник агентства.

Качество опекунства под вопросом

Колосков отметил, что как правило, проживающие в интернате лишены индивидуальности, обычно у них нет личных вещей, вплоть до зубной щетки.

Ранее на круглом столе в Совете Федерации, посвященном проблемам нарушения прав людей, проживающих в ПНИ, эксперты сообщали о том, что, к примеру, у проживающих в интернате даже нет собственного нижнего белья, оно стирается в общей стирке, и выдается строго по размерам.

Как отмечает правозащитница, руководитель благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская, одна из основных проблем состоит в том, что директор психоневрологического интерната является опекуном проживающих в интернате взрослых. «Фактически получается, что он предоставляет социальную услугу, и он же оценивает ее качество. Подать жалобу житель интерната может только с согласия директора», — сказала она.

Человек, проживающий в ПНИ, там прописан, но фактически все решения о его жизни принимает врач. «Все это создает условия для неограниченной власти одного человека над несколькими сотнями других», — пояснила Островская.

В ожидании реформы психоневрологических интернатов

Сейчас ПНИ — это учреждения социальной защиты, в которых живут взрослые люди с инвалидностью или психическими нарушениями, нуждающиеся в постоянном или частичном уходе и наблюдении. Работу по реформированию самой системы ПНИ проводит Минтруда РФ.

Ранее глава ведомства Максим Топилин заявил о необходимости оценить, какие альтернативные формы проживания будут эффективны. Он также отметил, что для каждого проживающего во взрослом интернате в первую очередь необходимо определить уровень его самостоятельности и исходя из этого предлагать ему социальную услугу по сопровождению в необходимом объеме.

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