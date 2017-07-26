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04:03 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье сокращено финансирование пособий безработным

Бюджет региона на год скорректирован на 491 миллион рублей.

Источник: VLADNEWS

Изменения в бюджет Приморья 2017 года рассмотрены во вторник, 25 июля, на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания края. Основаниями для корректировки главного финансового документа региона стали субсидии из федерального бюджета в размере 318 миллионов рублей, а также рост доходов региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщила директор департамента финансов Приморского края Татьяна Казанцева, в 2017 году общая сумма доходов увеличилась на 491,7 миллиона рублей. Соответственно изменилась и расходная часть.

Так, более 80 миллионов рублей будет направлено на строительство инновационно-культурного центра на острове Русский. Это позволит привлечь на условиях софинансирования 323 миллиона из федерального бюджета. Еще почти 100 миллионов рублей — на строительство наружных инженерных сетей для Центра ядерной медицины.

По предложению департамента образования увеличены расходы на питание детей-сирот и детей, проживающих в интернатах, на ремонт школ в селе Чугуевка и школы-интерната в Лесозаводске.

Еще 43 миллиона рублей федеральных субсидий Приморье получило на мероприятия по ликвидации последствий ЧС.

В то же время, некоторые расходные статьи сокращены. Так, на 107 миллионов рублей уменьшена статья на выплату пособий по безработице. По слова Татьяны Казанцевой, это вызвано объективными причинами: потребность в таких выплатах в Приморье снизилась.

Основные параметры бюджета края этого года составляют: доходная часть — 92,3 миллиарда рублей, расходная — 101,7 миллиарда рублей, дефицит — 9,3 миллиарда рублей.

Законопроект одобрен депутатами комитета и рекомендован к принятию на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края.

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