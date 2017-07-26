В Приморье сокращено финансирование пособий безработным
Бюджет региона на год скорректирован на 491 миллион рублей.
Бюджет региона на год скорректирован на 491 миллион рублей.
Изменения в бюджет Приморья 2017 года рассмотрены во вторник, 25 июля, на заседании комитета по
Как сообщила директор департамента финансов Приморского края Татьяна Казанцева, в 2017 году общая сумма доходов увеличилась на 491,7 миллиона рублей. Соответственно изменилась и расходная часть.
Так, более 80 миллионов рублей будет направлено на строительство
По предложению департамента образования увеличены расходы на питание
Еще 43 миллиона рублей федеральных субсидий Приморье получило на мероприятия по ликвидации последствий ЧС.
В то же время, некоторые расходные статьи сокращены. Так, на 107 миллионов рублей уменьшена статья на выплату пособий по безработице. По слова Татьяны Казанцевой, это вызвано объективными причинами: потребность в таких выплатах в Приморье снизилась.
Основные параметры бюджета края этого года составляют: доходная часть — 92,3 миллиарда рублей, расходная — 101,7 миллиарда рублей, дефицит — 9,3 миллиарда рублей.
Законопроект одобрен депутатами комитета и рекомендован к принятию на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края.