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04:49 (мск), источник: Восток Медиа

Первая партия работающих на газе «НЕФАЗов» поедет по Хабаровску в августе

Принадлежащие частнику отечественные автобусы будет работать на маршруте № 8.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровск приехала первая партия новых отечественных автобусов, работающих на газе. Новая техника с начала августа будет работать на маршруте № 8.

Всего частный перевозчик закупил семь транспортных средств производства ПАО «НЕФАЗ». Все они будут соединять центральную и северную части города.

«Мы планируем запустить их на маршрут 1 августа или в первых числах августа. Первое время стоимость проезда на них будет 22 рубля, а потом мы планируем поднять цену. Машины очень дорогие, каждая стоит более девяти миллионов рублей. В Хабаровск приехали уже шесть автобусов, остался только один, мы ждём его на днях», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» представитель перевозчика Даниил Артамонов.

Вместительность автобуса — более 100 человек, из них ехать сидя сможет 21 пассажир. Транспорт также спроектирован для перевозки инвалидов. Сейчас в городе есть 18 автобусов, только корейской сборки, которые также работают на газе. Они обслуживают 21-й, 23-й и 24-й маршруты. Однако муниципалитет планирует пополнить их число.

«В августе мы проведём аукционом и на бюджетные деньги закупим восемь новых автобусов на газе. К осени мы их привезём и поставим на маршруты. Сначала их купим, а потом скажем, на какой маршрут их поставим. Будут в городе Хабаровске работать», — поделился планами с корреспондентом агентства начальник управления транспорта администрации краевого центра Сергей Суковатый.

Он также рассказал, что скоро на маршруты выйдут два новых автобуса китайского производства. Они уже приехали в краевую столицу. Всего предприниматель закупил партию из 20 новых транспортных средств, часть из них сейчас проходит таможенный контроль. Это автобусы, по словам чиновника, высокого класса и полностью экипированные. Известно, что один из них будет работать на 14-м маршруте.

Агентство ранее писало об этих автобусах, их закупила компания «Пять Звёзд». Тогда перевозчик рассказал, что транспорт находится на таможенном складе временного хранения. Он планирует оставить их в Хабаровске и пустить по городским маршрутам.

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