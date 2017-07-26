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05:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Имущество «Сибирской губернии» выставят на торги за 1,6 млрд рублей

Самым дорогим активом компании является комплекс недвижимости птицефабрики «Ясногорская».

Источник: Reuters

Имущество агрохолдинга «Сибирская губерния» выставят на торги. В единый лот стартовой стоимостью 1,6 млрд руб. объединены земельные участки и объекты недвижимости в Красноярском крае, Омской, Кемеровской и Томской областях, пишет издание «Коммерсант-Сибирь».

Самым дорогим активом компании является комплекс недвижимости птицефабрики «Ясногорская» в Кемеровской области. Он оценен в 949,1 млн руб. Еще один крупный объект «Сибгубернии», предлагаемый на продажу, расположен в городе Калачинск Омской области. В состав лота включена недвижимость компании в Красноярске, земельные участки в Сухобузимском районе Красноярского края, объекты инженерной инфраструктуры в поселке Березовка Красноярского края.

Напомним, что «Сибирская губерния» — крупнейший производитель мяса птицы, действовавший с начала 2000-х годов. На пике активности холдинг объединял пять мясных и одну яичную птицефабрику, производство полуфабрикатов, комбикормовый завод. Совладельцы — частные лица. В 2011 году организацию признали банкротом по иску ООО «Гофросервис». В 2014 году с кредиторами было заключено мировое соглашение, однако летом уходящего года суд вновь удовлетворил иск о несостоятельности «Сибирской губернии» — на этот раз заявителем выступила Федеральная налоговая служба. В тот период в акционерном обществе была введена процедура наблюдения, а в начале декабря введено конкурсное производство сроком до 28 мая. Реестр требований кредиторов продолжает пополняться, и на данный момент их размер достиг почти 3 млрд рублей.

На данный момент конкурсным управляющим компании является Борис Степанов.

В состав агрохолдинга «Сибирская губерния» входила птицефабрика «Индюшкино». Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что это предприятие купил «ЕнисейАгроСоюз» за 68,9 млн руб.

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