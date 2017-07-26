Имущество «Сибирской губернии» выставят на торги за 1,6 млрд рублей
Самым дорогим активом компании является комплекс недвижимости птицефабрики «Ясногорская».
Самым дорогим активом компании является комплекс недвижимости птицефабрики «Ясногорская».
Имущество агрохолдинга «Сибирская губерния» выставят на торги. В единый лот стартовой стоимостью 1,6 млрд руб. объединены земельные участки и объекты недвижимости в Красноярском крае, Омской, Кемеровской и Томской областях, пишет издание «Коммерсант-Сибирь».
Самым дорогим активом компании является комплекс недвижимости птицефабрики «Ясногорская» в Кемеровской области. Он оценен в 949,1 млн руб. Еще один крупный объект «Сибгубернии», предлагаемый на продажу, расположен в городе Калачинск Омской области. В состав лота включена недвижимость компании в Красноярске, земельные участки в Сухобузимском районе Красноярского края, объекты инженерной инфраструктуры в поселке Березовка Красноярского края.
Напомним, что «Сибирская губерния» — крупнейший производитель мяса птицы, действовавший с начала 2000-х годов. На пике активности холдинг объединял пять мясных и одну яичную птицефабрику, производство полуфабрикатов, комбикормовый завод. Совладельцы — частные лица. В 2011 году организацию признали банкротом по иску ООО «Гофросервис». В 2014 году с кредиторами было заключено мировое соглашение, однако летом уходящего года суд вновь удовлетворил иск о несостоятельности «Сибирской губернии» — на этот раз заявителем выступила Федеральная налоговая служба. В тот период в акционерном обществе была введена процедура наблюдения, а в начале декабря введено конкурсное производство сроком до 28 мая. Реестр требований кредиторов продолжает пополняться, и на данный момент их размер достиг почти 3 млрд рублей.
На данный момент конкурсным управляющим компании является Борис Степанов.
В состав агрохолдинга «Сибирская губерния» входила птицефабрика «Индюшкино». Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что это предприятие купил «ЕнисейАгроСоюз» за 68,9 млн руб.