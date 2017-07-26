Имущество «Сибирской губернии» выставят на торги за 1,6 млрд рублей

Самым дорогим активом компании является комплекс недвижимости птицефабрики «Ясногорская» в Кемеровской области. Он оценен в 949,1 млн руб. Еще один крупный объект «Сибгубернии», предлагаемый на продажу, расположен в городе Калачинск Омской области. В состав лота включена недвижимость компании в Красноярске, земельные участки в Сухобузимском районе Красноярского края, объекты инженерной инфраструктуры в поселке Березовка Красноярского края.

Напомним, что «Сибирская губерния» — крупнейший производитель мяса птицы, действовавший с начала 2000-х годов. На пике активности холдинг объединял пять мясных и одну яичную птицефабрику, производство полуфабрикатов, комбикормовый завод. Совладельцы — частные лица. В 2011 году организацию признали банкротом по иску ООО «Гофросервис». В 2014 году с кредиторами было заключено мировое соглашение, однако летом уходящего года суд вновь удовлетворил иск о несостоятельности «Сибирской губернии» — на этот раз заявителем выступила Федеральная налоговая служба. В тот период в акционерном обществе была введена процедура наблюдения, а в начале декабря введено конкурсное производство сроком до 28 мая. Реестр требований кредиторов продолжает пополняться, и на данный момент их размер достиг почти 3 млрд рублей.