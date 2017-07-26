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05:16 (мск), источник: Вести - Красноярск

Специалисты «Жилфонда» ответили на вопросы красноярцев о текущем плановом ремонте

Специалисты «Жилфонда» провели прямую линию и ответили на самые наболевшие вопросы горожан о текущем плановом ремонте. Сколько домов уже отремонтировали и кто принимает непосредственное участие в приёмке работ?

Источник: Вести - Красноярск

Ответ держат главные инженеры «Жилфонда» из всех районов города. В этом году обещают заменить три тысячи окон, а в целом ремонт запланирован в 715 домах. Всего 40 видов различных работ. «Окна на изготовлении: рамы выполнены, стеклопакеты в процессе. К концу недели обещают зайти и поменять окна», — сообщил главный инженер дирекции по Советскому району ГУК «Жилфонд» Кирилл Тарасенко.

Все виды работ определяют и принимают при согласовании с собственниками. Сегодня отремонтированы 42 подъезда, заменены более 3 тысяч метров инженерных сетей и более 7 тысяч электрических. Гарантия таких работ — год. К слову, теперь собственников страхуют от недобросовестных подрядчиков.

«Мы не делаем предоплату подрядным организациям, рассчитывая на то, что подрядчики, которые заходят и делают, у них большая материальная база, они стабильны на рынке и могут качественно и своевременно выполнить работы. Другой момент — оплата этих работ по истечении 45 дней, это тот промежуток времени, когда мы можем выявить своевременно те замечания, которые надо исправить», — пояснил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

Эксперты отметили активность собственников, которые принимают участие на всех этапах ремонта — от согласования смет до выбора цвета оконных рам и стен в подъездах.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА

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