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05:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ремонт трамвайных рельсов на Красрабе потратят 16 млн рублей

Ремонтные заботы необходимо закончить до 31 октября.

Источник: РИА "Новости"

Городские власти запланировали ремонт трамвайных путей от Предмостной площади до ДК «КрасТЭЦ». На эти цели из бюджета Красноярска выделено 16 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Заказчиком является муниципальное казенное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». В документах говорится, что за 16 млн рублей подрядчик должен демонтировать старые трамвайные пути на пр. Красноярском рабочем, уплотнить грунт, проложить бетонные тротуары, установить старые ограждения и так далее.

Ремонтные работы победитель аукциона должен закончить до 31 октября 2017 года. В документах говорится, что срок гарантии качества новых рельсов составит 3 года. Сами торги состоятся 18 августа.

Напомним, в этом году красноярские власти планируют привести в порядок больше 40 улиц. Среди них — ул. Карла Маркса, Дубровинского, Перенсона, Белинского, Партизана Железняка, проспект Мира, проспект Красноярский рабочий и Коммунальный мост. На эти цели запланировано 1,7 млрд рублей.

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