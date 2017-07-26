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05:48 (мск), источник: Восток Медиа

Приставы вернули казне Хабаровского края 158 миллионов налоговых рублей

Эта информация прозвучала на встрече губернатора региона с главой ФССП России.

Источник: Reuters

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым. Глава ведомства, назначенный на эту должность в марте 2017 года, сейчас посещает регионы Дальнего Востока. Хабаровск стал одной из точек рабочей поездки.

Центральными вопросами обсуждения для губернатора и главного пристава страны стали эффективность работы регионального управления ФССП и взаимодействие службы с краевыми властями. Дмитрий Аристов отметил, что в числе приоритетных направлений совместной работы — взыскание задолженности по налогам и по заработной плате.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по последнему показателю ситуация в регионе достаточно благоприятная — исполняется более 80 процентов производств о взыскании долгов по зарплате. В целом за шесть месяцев 2017 года благодаря работе судебных приставов бюджет края пополнился на 158 миллионов рублей. Это превышает аналогичный показатель прошлого года более чем на 40 процентов.

Чтобы вернуть деньги в казну, приставы арестовывают автомобили или другое имущество должников. После этого неплательщики, как правило, быстро рассчитываются по долгам. Если и подобные меры не помогают, имущество продают на публичных торгах, а вырученные деньги переводят взыскателю.

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что правительство Хабаровского края готово оказывать всю необходимую помощь и содействие федеральной службе.

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