Приставы вернули казне Хабаровского края 158 миллионов налоговых рублей
Эта информация прозвучала на встрече губернатора региона с главой ФССП России.
Эта информация прозвучала на встрече губернатора региона с главой ФССП России.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым. Глава ведомства, назначенный на эту должность в марте 2017 года, сейчас посещает регионы Дальнего Востока. Хабаровск стал одной из точек рабочей поездки.
Центральными вопросами обсуждения для губернатора и главного пристава страны стали эффективность работы регионального управления ФССП и взаимодействие службы с краевыми властями. Дмитрий Аристов отметил, что в числе приоритетных направлений совместной работы — взыскание задолженности по налогам и по заработной плате.
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Чтобы вернуть деньги в казну, приставы арестовывают автомобили или другое имущество должников. После этого неплательщики, как правило, быстро рассчитываются по долгам. Если и подобные меры не помогают, имущество продают на публичных торгах, а вырученные деньги переводят взыскателю.
Вячеслав Шпорт подчеркнул, что правительство Хабаровского края готово оказывать всю необходимую помощь и содействие федеральной службе.