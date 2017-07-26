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08:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми под угрозой срыва капремонт 400 домов

Пермский фонд капремонта оштрафовал подрядчиков на 3 млн рублей.

Пермский фонд капремонта штрафует подрядчиков. Как рассказали в пресс-службе ведомства, за 2017 год за нарушение сроков разработки проектов фонд удержал с подрядных организаций 650 тысяч рублей, а за нарушение сроков по выполнению ремонтных работ — 2,6 млн рублей.

«Из-за бездействия подрядной организации “СанТехЛидер” (г. Челябинск) под угрозой срыва сроков проведения капитального ремонта оказались порядка 400 домов. В январе 2017 года данная компания выиграла аукцион с падением начальной цены до 49%. На данный момент ни один дом не сдан и у фонда есть много претензий по качеству оказываемых услуг — фасады, отмостки и т. д. Сейчас решается вопрос поиска новой подрядной организации», — рассказал ио директора НО «Фонд капитального ремонта в Пермском крае» Дмитрий Баранов.

На данный момент с организаций расторгли все 14 договоров. Её исключат из реестра квалифицированных подрядных организаций и компания не сможет принимать участие в электронных аукционах на право заключения договора подряда в течение 3 лет.

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