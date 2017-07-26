В Перми под угрозой срыва капремонт 400 домов

Пермский фонд капремонта штрафует подрядчиков. Как рассказали в пресс-службе ведомства, за 2017 год за нарушение сроков разработки проектов фонд удержал с подрядных организаций 650 тысяч рублей, а за нарушение сроков по выполнению ремонтных работ — 2,6 млн рублей.

«Из-за бездействия подрядной организации “СанТехЛидер” (г. Челябинск) под угрозой срыва сроков проведения капитального ремонта оказались порядка 400 домов. В январе 2017 года данная компания выиграла аукцион с падением начальной цены до 49%. На данный момент ни один дом не сдан и у фонда есть много претензий по качеству оказываемых услуг — фасады, отмостки и т. д. Сейчас решается вопрос поиска новой подрядной организации», — рассказал ио директора НО «Фонд капитального ремонта в Пермском крае» Дмитрий Баранов.