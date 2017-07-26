В Перми под угрозой срыва капремонт 400 домов
Пермский фонд капремонта оштрафовал подрядчиков на 3 млн рублей.
Пермский фонд капремонта оштрафовал подрядчиков на 3 млн рублей.
Пермский фонд капремонта штрафует подрядчиков. Как рассказали в
«Из-за бездействия подрядной организации “СанТехЛидер” (г. Челябинск) под угрозой срыва сроков проведения капитального ремонта оказались порядка 400 домов. В январе 2017 года данная компания выиграла аукцион с падением начальной цены до 49%. На данный момент ни один дом не сдан и у фонда есть много претензий по качеству оказываемых услуг — фасады, отмостки
На данный момент с организаций расторгли все 14 договоров. Её исключат из реестра квалифицированных подрядных организаций и компания не сможет принимать участие в электронных аукционах на право заключения договора подряда в течение 3 лет.