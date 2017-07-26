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06:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Две компании претендуют на покупку «Хорского»

Аукцион по продаже акций предприятия пройдет 27 июля.

Источник: Reuters

Аукцион по продаже 100% акций АО «Хорское» состоится 27 июля в 10.00 на электронной площадке www.roseltorg.ru. Начальная стоимость лота — 190 млн рублей, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном фонде имущества.

«К участию в аукционе допущено 2 участника. Разглашать названия компаний мы пока не можем. Аукцион будет проходить в электронной форме. Начальная цена лота 190 млн рублей, шаг на повышение составит 1 млн 900 тысяч рублей», — отметил начальник отдела продажи государственного имущества и государственных закупок фонда имущества Хабаровского края Александр Останин.

Справка.

«Хорское» — публичное акционерное общество, главной деятельностью компании является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Предприятие расположено в селе Дрофа района имени Лазо. В штате числится 384 человека. У акционерного общества есть 93 объекта недвижимости, в том числе земельные участки, здания, жилые помещения. Также на балансе — сельхозтехника и транспортные средства. Из отчетов предприятия следует, что выручка растет, а чистая прибыль в разные годы составляла 28−29 млн рублей. Сейчас поголовье насчитывает 2 215 буренок.

Кроме акций «Хорского», на аукцион выставлены и активы региональной авиакомпании «Восток», которая осуществляет чартерные и регулярные пассажирские перевозки.

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