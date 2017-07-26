Ресторан суши в Дудинске закрыли из-за неприятного запаха

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ресторан суши «Три самурая», расположенный по ул. Матросова, 1 в Дудинке, закрыли из-за нарушений санитарного законодательства. Кафе располагалось на первом этаже жилого дома и мешало местным жителям. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства выяснили, что в кафе отсутствует изолированный вход. Дверь была расположена под окнами дома, что доставляло дискомфорт жильцам.

«Шахта вытяжной вентиляции организации общественного питания не выступала над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоте не менее 1 м. Это не исключает распространение неприятных запахов в местах проживания и пребывания людей в жилых домах», — сообщили в ведомстве.