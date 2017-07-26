Износостойкую разметку нанесут улице 2-й Станционной

Износостойкую разметку нанесут улице 2-ая Станционная, сообщили в пресс-службе мэрии города. Дорожная разметка будет нанесена двухкомпонентной мастикой. Срок службы такой разметки составляет более двух лет.

«На сегодняшний день на ул. 2-й Станционной выполнено дорожное и тротуарное покрытие, установлены: светофорный объект, дорожные знаки, пешеходное ограждение, фундаменты и опоры под фотовидеофиксацию. Объект готов на 95%», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.