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07:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Износостойкую разметку нанесут улице 2-й Станционной

Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Износостойкую разметку нанесут улице 2-ая Станционная, сообщили в пресс-службе мэрии города. Дорожная разметка будет нанесена двухкомпонентной мастикой. Срок службы такой разметки составляет более двух лет.

«На сегодняшний день на ул. 2-й Станционной выполнено дорожное и тротуарное покрытие, установлены: светофорный объект, дорожные знаки, пешеходное ограждение, фундаменты и опоры под фотовидеофиксацию. Объект готов на 95%», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Кроме того, на 2-ой Станционной поставят новые светофоры, 8 камер фотофиксации, заменят дорожные знаки и установят 2 остановки.

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