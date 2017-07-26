Износостойкую разметку нанесут улице 2-й Станционной
Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в
Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в
Износостойкую разметку нанесут улице 2-ая Станционная, сообщили в
«На сегодняшний день на ул. 2-й Станционной выполнено дорожное и тротуарное покрытие, установлены: светофорный объект, дорожные знаки, пешеходное ограждение, фундаменты и опоры под фотовидеофиксацию. Объект готов на 95%», — сообщили в
Кроме того, на 2-ой Станционной поставят новые светофоры, 8 камер фотофиксации, заменят дорожные знаки и установят 2 остановки.