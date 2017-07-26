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07:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

В муниципальном транспорте Челябинска повысится стоимость проезда

С 1 августа одна поездка обойдется в 23 рубля.

Источник: РИА "Новости"

Челябинск, 26 июля, — Евгений Талыпов, «АиФ-Челябинск».

Повышение стоимости проезда с 20 до 23 рублей при оплате наличными произойдёт уже с 1 августа. Об этом «АиФ-Челябинск» стало известно из собственных источников.

Повышение тарифов, по данным источников издания, необходимо, чтобы водители и кондукторы своевременно и в полном объеме получали заработную плату. Цены на энергоносители и запасные части растут быстрее, чем повышается стоимость проезда. И предприятиям становится всё сложнее выкраивать средства для выплаты зарплаты и налогов.

В управлении транспорта информацию подтвердили.

«Перевозчики ООО “ЧелябГЭТ” и ООО “ОГТ” проиндексируют тарифы на 15% с 1 августа, перед руководителями предприятий также поставлена задача по сокращению убытков. Если с задачей они не справятся, будет приниматься кадровое решение» — сообщил корреспонденту «АиФ-Челябинск» начальник управления транспорта Роман Болотов.

Отметим, что весь транспорт в Челябинске сегодня работает по нерегулируемым тарифам — перевозчик сам вправе устанавливать ту цену, которую считает экономически обоснованной.

Насколько изменится проезд при оплате транспортными картами, включая льготные, транспортники обещали сообщить в ближайшее время.

Отметим, последний раз рост стоимости проезда с 15 до 20 рублей произошёл с 1 ноября 2015 года.

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