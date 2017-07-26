На омской улице Суворова закончился ремонт

Ремонт на 29-й улице в Омске подошел к концу — дорожники закончили работы на улице Суворова. Дорожное полотно ремонтировали с помощью ремиксера методом горячей регенерации. Этот способ также называют «термопрофилированием». Спецмашина ремиксер прямо на месте перерабатывает снятый старый асфальт, добавляет специальные смеси, повышающие срок службы дороги, а затем заново укладывает полотно.

Помимо Суворова подрядчики ремонтируют еще две улицы: 22 Партсъезда и Гуртьева — на этих объектах укладывают второй слой асфальта.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Последние две недели были неблагоприятными для дорожных работ из-за обильных осадков. Подрядчиков мы специально не подгоняли, ведь наша основная задача — обеспечить по-настоящему качественный ремонт дорог, сделать так, чтобы обновленные дороги служили омичам еще много лет.