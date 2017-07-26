На омской улице Суворова закончился ремонт
Ремонт дорог в Омске выполнили на 98 процентов.
Ремонт дорог в Омске выполнили на 98 процентов.
Ремонт на 29-й улице в Омске подошел к концу — дорожники закончили работы на улице Суворова. Дорожное полотно ремонтировали с помощью ремиксера методом горячей регенерации. Этот способ также называют «термопрофилированием». Спецмашина ремиксер прямо на месте перерабатывает снятый старый асфальт, добавляет специальные смеси, повышающие срок службы дороги, а затем заново укладывает полотно.
Помимо Суворова подрядчики ремонтируют еще две улицы: 22 Партсъезда и Гуртьева — на этих объектах укладывают второй слой асфальта.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Последние две недели были неблагоприятными для дорожных работ
Как сообщили в департаменте городского хозяйства, по состоянию на 6:00 26 июля, ремонт дорог в рамках федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги» выполнен на 98%.