Авиакомпаниям порекомендовали проверить все Sukhoi Superjet 100
Тщательного осмотра требует задний лонжерон горизонтального стабилизатора.
Тщательного осмотра требует задний лонжерон горизонтального стабилизатора.
Европейское агентство по безопасности полётов заявило о необходимости срочно проверить самолёт Sukhoi Superjet 100, который производят в
В ходе техобслуживания у лайнера обнаружили трещины в заднем лонжероне горизонтального стабилизатора. Если их не ликвидировать, они могут повлиять на структурную целостность стабилизатора. Проверку рекомендовали провести до завершения 1,3 тысячи полётных циклов или в течение семи дней с момента публикации, в зависимости от того, что наступит раньше.
Как сообщает
Sukhoi Superjet 100 производит компания АО «Гражданские самолёты Сухого». Самолёт впервые поднялся в воздух в 2008 году, сертификат EASA получил в 2012 году. На заводе в
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что у самолётов Sukhoi Superjet 100 появятся новые модификации. О планах правительства страны сообщил