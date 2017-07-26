Авиакомпаниям порекомендовали проверить все Sukhoi Superjet 100

Источник: Reuters

Европейское агентство по безопасности полётов заявило о необходимости срочно проверить самолёт Sukhoi Superjet 100, который производят в Комсомольске-на-Амуре. В проверке нуждается задний лонжерон горизонтального стабилизатора.

В ходе техобслуживания у лайнера обнаружили трещины в заднем лонжероне горизонтального стабилизатора. Если их не ликвидировать, они могут повлиять на структурную целостность стабилизатора. Проверку рекомендовали провести до завершения 1,3 тысячи полётных циклов или в течение семи дней с момента публикации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Как сообщает информационно-аналитическое агентство Eastrussia.ru, при обнаружении любой трещины, сбоя застёжки или коррозии, агентство просит авиаперевозчиков до отправки в очередной рейс связаться с производителем и запросить инструкции по ремонту.

Sukhoi Superjet 100 производит компания АО «Гражданские самолёты Сухого». Самолёт впервые поднялся в воздух в 2008 году, сертификат EASA получил в 2012 году. На заводе в Комсомольске-на-Амуре собрали уже 135 лайнеров, 97 из них используют российские авиаперевозчики и ряд компаний из зарубежных государств.