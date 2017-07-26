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07:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Более 500 кг польских яблок уничтожили на полигоне в Красноярске

Запрещенная к ввозу продукция была изъята с рынка на ул. Шахтеров.

В Красноярске уничтожили более 500 км польских яблок. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Запрещенная к ввозу продукция без разрешительных документов была изъята с рынка на ул. Шахтеров. 34 коробки с яблоками попали в Красноярск из Белоруссии и были уничтожены трактором на полигоне твердых бытовых отходов. Напомним, ввоз продукции на территорию России без специальных документов запрещен, согласно действующему постановлению правительства.

Добавим, что на прошлой неделе на этом же рынке было обнаружено 745,5 кг польских яблок. Эта продукция также не подкреплялась разрешительными документами и была уничтожена трактором на полигоне твердых бытовых отходов. Производителем являлся «SAVALANSP.z.o.o.». а импортером — «ЧТУП Гриналмер» (Беларусь).

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

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