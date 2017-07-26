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08:09 (мск), источник: ИА Башинформ

Минтруд Башкирии сообщил о новых вакансиях для менеджеров с зарплатой до 45 тысяч рублей

УФА, 26 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии для менеджеров.

Нефтекамскому филиалу страховой компании «Ренессанс жизнь» требуется менеджер группы страховых агентов. Заработная плата — 45 тысяч рублей, соцпакет. Нормированный рабочий день. Трудоустройство согласно трудовому законодательству.

Опыт работы — не менее одного года. Свободная работа с компьютером, коммуникабельность.

Уфимскому ООО «220 Вольт» требуется менеджер с опытом работы в сфере продаж не менее трех лет, знанием работы в электросфере. Заработная плата — 25 тысяч рублей.

Уфимская компания права «Респект» примет на работу менеджера с зарплатой 30 тысяч рублей. В должностные обязанности входят телефонные продажи программных продуктов для бухгалтеров, юристов и кадровиков.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.

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