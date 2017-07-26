Минтруд Башкирии сообщил о новых вакансиях для менеджеров с зарплатой до 45 тысяч рублей

Нефтекамскому филиалу страховой компании «Ренессанс жизнь» требуется менеджер группы страховых агентов. Заработная плата — 45 тысяч рублей, соцпакет. Нормированный рабочий день. Трудоустройство согласно трудовому законодательству.

Опыт работы — не менее одного года. Свободная работа с компьютером, коммуникабельность.

Уфимскому ООО «220 Вольт» требуется менеджер с опытом работы в сфере продаж не менее трех лет, знанием работы в электросфере. Заработная плата — 25 тысяч рублей.

Уфимская компания права «Респект» примет на работу менеджера с зарплатой 30 тысяч рублей. В должностные обязанности входят телефонные продажи программных продуктов для бухгалтеров, юристов и кадровиков.