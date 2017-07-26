15 учебно-тренировочных Як-152 создадут до конца 2018 года в Иркутске

Корпорация «Иркут» построит пять учебно-тренировочных самолетов (УТС) Як-152 в 2017 году и около 10-ти машин этого типа до конца 2018 года. Первые три лайнера будут поставлены в летные училища ВКС России. Интерес к самолету проявили представители Казахстана и Белоруссии. Эксперты ожидают высокий спрос на самолет и из других стран. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.