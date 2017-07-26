15 учебно-тренировочных Як-152 создадут до конца 2018 года в Иркутске
Летные училища России, Казахстана и Белоруссии уже заинтересовались самолетом.
Летные училища России, Казахстана и Белоруссии уже заинтересовались самолетом.
Корпорация «Иркут» построит пять
Представитель заметил, что кроме того два самолета должны быть построены для интенсификации летных испытаний, приводит слова представителя авиастроительной отрасли ТРК «Звезда». Также отмечается, что в следующем году Иркутский авиазавод может выпустить более 10-ти Як-152.
Справка: Як-152 разработан ОКБ имени Яковлева. На самолете установлен дизельный двигатель мощностью 500 л/с. Максимальная взлетная масса — 1490 кг. Максимальная скорость полета — 500 км/ч. Практический потолок — 4 км. Скороподъемность у земли — 10 м/с. Максимальная эксплуатационная перегрузка — девять единиц. Дальность полета — 1,5 тысячи км.