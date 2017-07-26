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08:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

15 учебно-тренировочных Як-152 создадут до конца 2018 года в Иркутске

Летные училища России, Казахстана и Белоруссии уже заинтересовались самолетом.

Источник: IrkutskMedia.ru

Корпорация «Иркут» построит пять учебно-тренировочных самолетов (УТС) Як-152 в 2017 году и около 10-ти машин этого типа до конца 2018 года. Первые три лайнера будут поставлены в летные училища ВКС России. Интерес к самолету проявили представители Казахстана и Белоруссии. Эксперты ожидают высокий спрос на самолет и из других стран. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Представитель заметил, что кроме того два самолета должны быть построены для интенсификации летных испытаний, приводит слова представителя авиастроительной отрасли ТРК «Звезда». Также отмечается, что в следующем году Иркутский авиазавод может выпустить более 10-ти Як-152.

Справка: Як-152 разработан ОКБ имени Яковлева. На самолете установлен дизельный двигатель мощностью 500 л/с. Максимальная взлетная масса — 1490 кг. Максимальная скорость полета — 500 км/ч. Практический потолок — 4 км. Скороподъемность у земли — 10 м/с. Максимальная эксплуатационная перегрузка — девять единиц. Дальность полета — 1,5 тысячи км.

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